Marocco: 10 esperienze da fare assolutamente

Un Paese splendido e che deve essere visitato almeno una volta nella vita è il Marocco. Considerato la porta dell'Africa, è in grado di regalare qualsiasi tipo di esperienza ai suoi visitatori. Ma quali sono quelle da non perdere? La prima che vi consigliamo è visitare Fes (in foto), un'incredibile città famosa per la sua labirintica Medina che si sviluppa in piccole vie non accessibili alle automobili. Spettacolari le sue concerie dove viene ancora mantenuta la stessa procedura di lavorazione dei secoli scorsi.