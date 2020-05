Italia on the road: le strade più belle da percorrere questa estate

L'Italia è un paese assolutamente straordinario da qualsiasi punto di vista lo si guardi. Attraversare lo Stivale da Nord a Sud e isole comprese in macchina è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Per questo motivo abbiamo deciso di raccontarvi quali sono le strade più belle da percorrere per fare un viaggio on the road tra le incantevoli meraviglie del BelPaese