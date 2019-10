City break d’autunno: le mete più consigliate da SiViaggia

Secondo alcuni recenti studi, bastano pochi giorni di vacanza per potenziare visibilmente l’attività deli parametri del sangue legati alla. Insomma, un break fa bene a tutti, lo dice la scienza. Sono tante ledove andare in autunno. Lasciando stare le città d'arte e le Capitali europee dove vanno tutti, ecco la nostra selezione per un city break autunnale