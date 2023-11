La Costa Smeralda fuori stagione è il paradiso che non ti aspetti

Si tratta di una meta d'eccellenza per un Winter Escape da sogno che sa regalare magia anche nei mesi più freddi con sfumature e colori nuovi

Fonte: Ph Ufficio Stampa Spiaggia Liscia Ruja, Costa Smeralda - Ufficio Stampa

È uno spettacolo, se possibile, ancora più grande quello offerto dal borgo di Porto Cervo e dalle aree territoriali del Consorzio Costa Smeralda durante la stagione invernale, con il mare che riesce ancora a stupire con le sfumature che vanno dal blu cobalto al turchese e le spiagge non più affollate.

Si tratta, quindi, di una meta d’eccellenza per un Winter Escape da sogno che sa regalare magia anche nei mesi più freddi nell’incanto della macchia mediterranea e delle piccole calette protette dalle rocce.

Tutto il fascino del mare d’inverno

La Costa Smeralda è il paradiso del mare e delle spiagge incredibili, uno scenario unico dove vivere una vacanza balneare che non si può dimenticare.

Ma anche in inverno conserva tutto il suo fascino con il vantaggio di poter passeggiare lungo le spiagge poco frequentate in tutta tranquillità e concedersi una vera e propria full immersion nella natura. In più, gli appassionati di fotografia e di questo splendido angolo di Sardegna avranno l’occasione di realizzare lo “scatto perfetto” potendo immortalare panorami deserti con sfumature e colori nuovi.

Le spiagge del Consorzio Costa Smeralda, da Liscia Ruja, alla spiaggia del Gran Pevero fino a quella del Principe, sono veri e propri capolavori naturali che, senza asciugamani e ombrelloni, donano la piacevole sensazione di sentirsi parte integrante del luogo e si lasciano finalmente ammirare in tutta la loro sfolgorante bellezza.

Il contesto diventa perfetto per una rigenerante vacanza fuori stagione, al cospetto di un mare eccezionale e di spiagge che si mostrano ricche di tutti quei colori, quei dettagli e quelle sfumature che, nei mesi estivi, rimangono offuscati dalla massiccia presenza di bagnanti e di imbarcazioni.

E poi, ovviamente, occorre sottolineare la questione della pace interiore: sì perché, in una simile cornice, anche se si indossa il cappotto al posto del costume, si ha l’opportunità di svuotare la mente, relegare in un angolo le preoccupazioni e i pensieri di tutti i giorni e staccare per qualche tempo dalla frenesia e dagli impegni che scandiscono la vita quotidiana.

Inoltre, non dimentichiamo che il Consorzio Costa Smeralda, fondato il 14 marzo del 1962 per volere del Principe Karim Aga Khan, al termine dell’estate e nel pieno rispetto delle norme ambientali, riposiziona lungo gli arenili la posidonia oceanica, l’importante pianta che contrasta l’azione erosiva del mare.

Costa Smeralda fuori stagione: avventura e golf Se l’incanto del mare della Costa Smeralda in inverno è qualcosa di davvero difficile da descrivere a parole, non è certo l’unico motivo per arrivare qui. Infatti, i più avventurosi troveranno ad attenderli il Pevero Health Trail, percorso per trekking vista mare, lungo in totale 13 chilometri, che include 11 postazioni fitness dedicate alla flora autoctona e attraversa le zone di Pevero e Romazzino, passando per due delle più belle spiagge di tutto il territorio, la baia di Porto Liccia e la baia del Grande Pevero. Ed è un sentiero ideale anche per gli appassionati della bike: il Consorzio Costa Smeralda, infatti, collabora con MEMA Bike Tours, un’agenzia specializzata nell’organizzazione di itinerari ecosostenibili a bordo di e-bike di ultima generazione firmate Ducati con grande attenzione alla sostenibilità: le batterie sono ricaricate al 100% con energia proveniente da fonti rinnovabili, mentre i lubrificanti utilizzati per la meccanica sono del tutto biodegradabili.

Ancora, gli amanti del golf potranno godersi il loro sport preferito in uno dei green spaces più esclusivi del mondo, il Pevero Golf Club, che propone anche un ricco calendario di tornei e un programma di attività organizzato dalla Pevero Golf Academy per chi vuole perfezionare la propria tecnica: corsi dedicati per adulti, ragazzi e bambini che vogliono avvicinarsi, per la prima volta, al mondo del golf.