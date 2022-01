Viaggio intorno al mondo guidati dalle stelle

C’è un nuovo e straordinario modo di viaggiare ed esplorare le meraviglie del mondo ed è quello che non segue gli itinerari più battuti dal turismo. Non prende in considerazione le attrazioni più celebri del mondo, i capolavori architettonici che delineano la scena urbana o i capolavori che hanno fatto la storia dell’arte. Questo mondo di esplorare il globo, in lungo e largo, segue la scia delle stelle.

È da un po’ che vi parliamo dell’astroturismo, quel modo inedito e meraviglioso che ci porta a scegliere le destinazioni del nostro prossimo viaggio seguendo la mappa dei cieli stellati più belli. Con la nascita dei Dark Sky Park la preparazione di un’avventura è diventata più semplice, perché sappiamo che raggiungerli ci permette di vivere un’esperienza in natura davvero fuori dall’ordinario.

Ma il mondo che crediamo di conoscere, in realtà, ci riserva sempre delle incredibili sorprese, anche dei cieli stellati ancora tutti da osservare e da contemplare. Ad aiutarci nella missione di selezionare i più belli, dalle Hawaii alla Giordania, passando per l’Italia, ci ha pensato Lenstore, che ha realizzato una guida dettagliata, con tanto di classifica, sui luoghi migliori al mondo dove osservare le stelle.

I cieli stellati nel mondo: quali sono i più belli

Tenendo in considerazione i livelli di inquinamento luminoso dei luoghi del mondo, e la popolarità degli stessi sui motori di ricerca, Lenstore ha stilato una lista che vede primeggiare Mauna Kea, il vulcano inattivo dell’isola delle Hawaii. È questo il posto migliore dove contemplare il cielo stellato, grazie alla presenza di un livello di luminosità artificiale molto basso.

Al secondo posto, invece, troviamo Mont-Mégantic, un piccolo monte isolato che sorge domina nel mezzo di una piana in Québec. Il Parco Nazionale che circonda la roccia è stato dichiarato International Dark Sky Reserve nel lontano 2007 e oggi è considerato una delle migliori destinazioni per l’astroturismo.

Al terzo posto dei luoghi migliori nel mondo per osservare le stelle, troviamo Sedona, una città nel deserto dell’Arizona circondata da rocce rosse, canyon scoscesi e foreste di pini. Avendo un livello di inquinamento molto basso, questo luogo è perfetto per ammirare gli spettacoli più belli della natura, dalla danza delle stelle e dei pianeti, fino alle eclissi lunari e solari.

Seguono poi il Parco Statale Cherry Springs, in Pensilvania, il Monumento Nazionale Natural Bridges nello Utah e Uluru, l’imponente monolite di arenaria situato nell’outback australiano.

A caccia delle stelle più belle in Europa

Per ammirare i cieli stellati più belli del nostro pianeta, però, non abbiamo bisogno di recarci per forza dall’altra parte del globo perché ci sono mete a noi più vicine che ci offrono straordinarie visioni. Nella classifica europea non compare l’Italia, ma con un volo di poche ore è possibile raggiungere i luoghi dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo.

Al primo posto troviamo Pic du Midi de Bigorre, la cui vetta, che si innalza verso il cielo per oltre 2800 metri, offre la più bella vista panoramica sulla catena dei Pirenei. In cima si trova anche l’omonimo osservatorio astronomico che rende questa destinazione la meta perfetta per ammirare le stelle.

Al secondo posto, invece, troviamo a pari merito le Isole Canarie, mete predilette dei viaggiatori italiani e non solo. Tenerife e La Palma, in particolare, hanno un livello di inquinamento luminoso tra i più bassi di tutto il continente europeo. Inoltre qui si trovano i due osservatori astronomici internazionali dell’IAC dedicati proprio allo studio degli astri.

Al terzo posto, invece, troviamo Hella, un piccolo paese dell’Islanda sud-occidentale dal quale ammirare lo straordinario fenomeno dell’aurora boreale. È questo uno dei posti migliori per osservare le stelle e tutti gli spettacoli messi in scena da Madre Natura.