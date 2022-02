5 motivi per cui ti innamorerai di Bristol

Nominata più volte tra le migliori e più felici città del Regno Unito, Bristol è una meta ideale da scoprire e riscoprire, grazie allo spirito indipendente e alternativo, alla vivace vita notturna e alla sua popolazione friendly.

L’iconico Ponte sospeso di Clifton, la Cattedrale, i musei cittadini, le architetture delle epoche vittoriana e georgiana, la Cabot Tower: sono tanti i monumenti e le attrazioni da non perdere in città, oltre ai percorsi gastronomici, agli eventi e alle opportunità di shopping.

Chiunque l’abbia visitata sogna di tornarci il prima possibile. Vuoi scoprire il suo segreto?

Sono almeno 5 i motivi per cui perderai la testa per Bristol.

La creatività esplosiva

Banksy è nato qui. O almeno questo sembrano confermare voci e leggende sul più famoso street artist del mondo, la cui identità resta tuttora sconosciuta. Sono numerosissime le sue opere e i suoi tag sui muri della città ed è possibile andare alla scoperta dei suoi capolavori semplicemente passeggiando, meglio se muniti di una mappa.

Se ami la street art e i graffiti non puoi perdere l’UpFest, Urban Paint Festival, uno dei più grandi eventi europei dedicati agli artisti di strada. I loro dipinti sulle facciate, gli edifici e i negozi cittadini trasformano Bristol in un colorato museo all’aperto, sfondo perfetto per foto memorabili.

Le luci e i colori del Bristol Light Festival ti lasceranno senza parole: le spettacolari installazioni in location uniche trasformano le notti cittadine in momenti magici e irripetibili. E il tasso di romanticismo schizza alle stelle.

Il mitico Bristol Sound

La musica scorre nel sottosuolo di Bristol come l’acqua del fiume Avon che l’attraversa. Dagli anni ’90 tutto il mondo ha iniziato ad apprezzare il Bristol Sound, movimento culturale underground tra i cui protagonisti c’erano i Massive Attack, Tricky, The Wild Bunch e i Portishead.

L’offerta di musica dal vivo in città è vasta, interessante e spazia tra più generi.

Hai voglia di una serata di relax e divertimento? Ecco i tre locali da frequentare:

Il Louisiana, a pochi passi dal centro, è un locale in vero stile New Orleans con un’ottima acustica e un’eccellente selezione di gruppi emergenti. Sul palco si sono esibiti, negli anni, anche i Muse, i Coldplay, i Kings of Leon e i White Stripes.

Il Thekla, piccolo, anzi piccolissimo, è un gioiellino ricavato all’interno di una vera imbarcazione cargo attraccata nel porto di Bristol. È uno dei club più esclusivi della città e ogni serata è un successo.

L’Old Duke, nel centro di Bristol, è il posto in cui andare per ascoltare musica jazz. Aperto ogni sera e sempre affollato, da mezzo secolo propone concerti con ospiti sempre diversi.

Le emozioni nella natura

Praticare lo yoga sul SUP per mettere alla prova il tuo equilibrio, surfare con le onde artificiali a The Wave, organizzare un’escursione sull’isola di Steep Holm per osservare il falco pellegrino, programmare un percorso in bici o in barca per andare alla scoperta dei dintorni della città: un viaggio a Bristol offre tantissime occasioni per attività all’aria aperta e momenti nella natura. Una visita alla SS Great Britain, la prima nave a vapore con scafo metallico ad avere attraversato l’Oceano Atlantico, ti regalerà l’emozione di un tuffo nel passato (e potrai anche arrampicarti sulle sartie).

Lo shopping su misura

C’è il Cabot Circus, il centro commerciale futuristico dal soffitto di vetro, e i negozi indipendenti di Clifton Village. Ci sono le boutique vintage dell’Old Market Quarter, centro della scena LGBTQ locale, e le bancarelle di St Nicholas Market. Bristol soddisfa i desideri di ogni amante dello shopping. Non temere, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche.

L’animo bohémien

Trova il tempo per una passeggiata nell’elegante sobborgo di Clifton, tra le case dalle architetture vittoriane, georgiane e regency, oppure rilassati su una banchina del Bristol Harbour, godendoti i colori del porto. Ti sentirai avvolgere dallo spirito più libero, anticonformista e allegro della città. E se hai voglia di un po’ di follia, la Bristol International Balloon Fiesta, l’incredibile festival dedicato alle mongolfiere, ti porterà con la testa tra le nuvole.

È l’anno giusto per partire per Bristol! Scopri tutte le informazioni per il tuo viaggio su VisitBritain.