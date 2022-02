Colazioni nel mondo: come cominciare la giornata nel mondo giusto

Quando si dice che il buongiorno si vede dal mattino, si parla forse della colazione? A ciascuno le sue abitudini preferite: caffè, latte e biscotti o bacon e uova. Il primo pasto della giornata è diverso in ogni area del mondo, la cucina tipica rispecchia gli ingredienti locali e i ritmi di vita dei vari Paesi.

Forse per noi italiani, abituati ad una colazione dolce e spesso leggera, i sapori e le porzioni di alcuni dei piatti tipici esteri possono sembrare eccessivi. C’è chi in viaggio preferisci sentirsi a casa, chi invece vuole assaggiare tutti i piatti della colazione… Vediamo insieme i piatti tipici delle colazioni del mondo.

La colazione Svizzera

I nostri vicini di casa svizzeri preferiscono spesso colazioni veloci ma sfiziose, come il tradizionale birchermüesli, la miscela di avena con frutta e noci in stile muesli che di solito viene servita su yogurt denso. Ma è nel fine settimana che si godono il meglio con il classico brunch. Un pasto che porta in tavola roesti (frittelle di patate), formaggi e salumi e lo zopf. Questo pane all’uovo intrecciato è simile al challah o alla brioche e servito con miele, burro e marmellata.

Bulgaria zero waste

In Bulgaria a colazione va molto la Popara, piatto della tradizione che utilizza il pane avanzato ingrediente principale per il giorno successivo. Il latte o il tè caldi vengono versati sul pane a cubetti, formaggio, burro e zucchero e lasciati in ammollo fino a renderli morbidi e disponili. Una specie di porridge senza sprechi.

Argentina con pietanze golose

Il pezzo forte della colazione argentina sono le facturas, ovvero delle specie di pasticcini. Le facturas più consumate sono le medialunes, brioche a forma di croissant, le bombas e bolas de fraille, o ciambelle fritte e i churros immersi nel cioccolato. Che golosità!

Germania

La Germania forse non è il Paese più vegan friendly; infatti, anche a colazione la salsiccia e altre carni siano protagoniste. La tradizione vuole in tavola: carne, affettati, formaggi, pane e panini, frutta fresca, uova alla coque e condimenti come la marmellata fatta in casa. Il tutto da assemblare a piacere.

Tunisia per gli amanti del salato

Chi predilige i pasti salati adorerà la colazione tunisina a base di lablabi, una zuppa di ceci speziata con crostini di pane raffermo, con lo yogurt o condito con olive. Un pasto che riempie e dà la carica per tutta la giornata.

Brasile, che bontà!



La colazione brasiliana ha una vera regina: la bolo de fuba, una torta in stile cornbread con una consistenza umida e cremosa. Fatta di mais e formaggio, una goduria per iniziare al meglio la giornata.

Colazione ucraina per i veri golosi

In Ucraina la colazione è dominata dai pancake syrniki, soffici e buonissimi. Fatti con formaggio fresco contadino, detto tvorog, con aggiunta di farina. Il risultato è una sorta di frittella da farcire con frutta fresca, conserve o zucchero a velo.

Giappone e la colazione salata

Le colazioni giapponesi consistono in una selezione di piccoli piatti, ognuno con qualche boccone di un piatto tradizionale giapponese. Tra le pietanze più consumate: pesci come salmone o sgombro, zuppa di miso, verdure in salamoia e riso.

Tu preferisci la colazione dolce oppure salata? Qual è il paese con la colazione migliore per te?