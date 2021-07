La vetta del pianeta è una strada straordinaria da scoprire on the road

editato in: da

Non si tratta di una montagna da scalare, né di una cima da raggiungere solo a bordo di un elicottero. La vetta del pianeta è una strada asfaltata riconosciuta all’unanimità come la più alta del mondo , nonché la più bella. Stiamo parlando della Karakorum Highway che attraversa la catena del Karakorum e che negli anni è stata aggiunta agli itinerari on the road più suggestivi del mondo.

E c’è chi ancora nutre dei dubbi, su questo primato, ma basta fare qualche ricerca online per avere la conferma che è proprio la KKH ad essersi giudicata questo record.

Costruita nei primi anni ’70, l’altissima Karakorum Highway, collega la Cina e Pakistan attraversa la suggestiva e maestosa omonima catena regalando a chi la percorre alcuni dei panorami più belli dell’intero globo. Con i suoi 4693 metri è, senza alcun dubbio, la strada asfaltata più alta del mondo. Ma negli anni si è aggiudicata anche un altro appellativo, quello di ottava meraviglia del mondo.

Il motivo è presto detto. Attraversando solo 1200 chilometri, che non la rendono sicuramente una strada lunghissima, la KKH attraversa i luoghi mitici e mistici dell’antica Via della Seta. Il percorso non è tra i più facili e condivide, con le altre strade di montagna, curve e tratti tortuosi che collegano la Cina al Pakistan.

Ma, come anticipato, la strada percorre molti degli antichi tracciati della Via della Seta e questo basta a renderla uno degli itinerari più significativi degli amanti dei viaggi on the road. Ma non solo, la Karakorum Highway rappresenta anche la via d’accesso alle cime del nord del Pakistan e ad alcune delle più suggestive montagne di Xinjiang.

Attraversa alcuni dei luoghi più belli del mondo, dicevamo. Tra questi troviamo anche il ghiacciaio Baltoro, uno dei più grandi esistenti sulla Terra, nonché Cinque delle “8000”, le montagne superano gli 8000 metri d’altezza e che si trovano in Pakistan.

E, ancora, lungo la Karakorum Highway sono conservate le testimonianze del passaggio della gente, nei secoli. Oltre 20000 incisioni rupestri, raccontano il viaggio dei commercianti, dei pellegrini e degli avventurieri che percorrevano questa rotta.

Insomma, definirla solo la strada più alta del mondo sarebbe riduttivo, perché la Karakorum Highway è un vero e proprio itinerario di viaggio che si snoda tra storia, natura e meraviglie che lasciano senza fiato.