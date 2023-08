Sembra una casa di marzapane e invece è una stazione ferroviaria

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock/okkebok Stazione ferroviaria di Hua Hin

I viaggi che compiamo ogni giorno ci insegnano che spesso la realtà supera la fantasia e che la magia non è confinata solo al mondo delle fiabe. Esistono luoghi, infatti, che per forme, lineamenti e colori assomigliano a tutti quei paesaggi incantati che fino a questo momento sono appartenuti solo all’immaginario fantastico.

Come quella casa di marzapane nel bosco descritta dai fratelli Grimm, una dimora fatata e bellissima che però si è trasformata in un incubo per Hansel e Gretel. E se vi dicessimo che quell’abitazione esiste per davvero?

Non si trova in un bosco, non è fatta di zucchero filato e non ospita nessuna strega malvagia, ma è così surreale e suggestiva che negli anni si è trasformata in una vera e propria attrazione turistica. Stiamo parlando di una stazione ferroviaria in Thailandia, tra le più antiche del Paese, che sembra proprio fatta di marzapane.

La stazione più bella della Thailandia

E se fosse una stazione la vostra prossima destinazione di viaggio? Non una fermata dei treni qualunque, intendiamoci, ma un edificio suggestivo ed evocativo che vi permetterà di viaggiare con la fantasia.

La nostra avventura comincia a Hua Hin, una città thailandese ancora fuori dai radar del turismo di massa situata a poco più di 150 chilometri da Bangkok. I motivi per visitare questa località sono diversi. Ad attendere i viaggiatori, infatti, ci sono lunghe distese di sabbia bianca e dorata, templi buddisti, mercati locali e ristoranti caratteristici, il tutto immerso in un’atmosfera lenta e rilassata. Ma c’è anche un altro motivo per cui vale davvero la pena raggiungere Hua Hin ed è la stazione ferroviaria della città.

Situata ad appena 850 metri dalla spiaggia cittadina, la stazione di Hua Hin è un luogo molto frequentato da cittadini e turisti. Non solo per la sua posizione strategica, a pochi metri dal centro, che permette di raggiungere le altre località vicine, ma anche e soprattutto per la sua storia e il suo fascino. Si tratta, infatti, di una delle più antiche stazioni di tutta la Thailandia, considerata all’unanimità anche la più bella del Paese. Ma cos’ha di speciale?

Basta guardare le fotografie che la ritraggono per lasciarsi suggestionare dall’edificio che per forme, dettagli e colori ricorda proprio quella casa di marzapane che abbiamo visto nella fiaba di Hansel e Gretel.

Una casa di marzapane a Hua Hin

Correva l’anno 1910 quando, la stazione di Hua Hin, veniva inaugurata. L’aspetto attuale, però, deve tutto alla ristrutturazione avvenuta negli anni ’20 nel secolo scorso. È stato allora che, fondendo le influenze asiatiche allo stile architettonico vittoriano è nato un capolavoro visivo che oggi si è trasformato in un’attrazione turistica.

L’edificio è caratterizzato da colori pastello, come il rosa, il giallo il rosso, e da dettagli minuziosi che richiamo le ambientazioni favolistiche. All’esterno, invece, sono presenti una locomotiva al vapore e due vecchi vagoni che rendono l’atmosfera senza tempo.

È possibile raggiungere la stazione in treno, ovviamente, ma anche a piedi per chi soggiorna in città e vuole aggiungere al suo itinerario di viaggio anche una sosta incantata. Questa, infatti, dista poche centinaia di metri dalla spiaggia e da tutte le attrazioni principali di Hua Hin.