Qual è e dove si trova l’hotel più a Nord del mondo

editato in: da

Se avete sempre sognato di trascorrere una vacanza indimenticabile al Polo Nord e ammirare estasiati le danzanti luci della notte artica, segnate nella vostra agenda la data di aprile 2020 e non prendete altri impegni.

Per quell’unico mese, infatti, avrete l’incredibile possibilità di soggiornare al North Pole Igloos Hotel, l’hotel più a nord del mondo, che aprirà i battenti per regalare un’esperienza irripetibile e indimenticabile.

Il Polo Nord è una zona affascinante ma solitamente poco accessibile per via delle particolari condizioni climatiche, e passare la notte ad ammirare l’Aurora Boreale per molti è sempre rimasto un sogno nel cassetto. Da oggi, invece, il sogno può diventare realtà grazie agli igloo di lusso proposti da Luxury Action, società specializzata nell’organizzazione di viaggi esclusivi in Finlandia, Lapponia e Scandinavia.

Il North Pole Igloos Hotel sarà composto da dieci igloo, riscaldati e dotati di toilette, con soffitto e pareti di vetro per regalare l’emozione di dormire sotto il cielo artico o, ancora meglio, di vivere lo spettacolo dell’Aurora Boreale da una postazione confortevole e privilegiata.

Il Polo Nord è una destinazione di viaggio tra le più desiderate ed esclusive ma tuttora priva di strutture ricettive accoglienti. Per questo motivo, Luxury Action ha dato vita a questo ambizioso progetto con l’intento di offrire la possibilità di vivere la bellezza dell’estremo Nord così com’è, portando un confortevole hotel a condizioni, di solito, proibitive.

A causa dell’instabilità dei ghiacci e del clima rigido, soltanto mille persone riescono, ogni anno, a raggiungere il Polo in elicottero nel mese di aprile ma, una volta atterrati, devono accamparsi in tenda e avere con sé tutto l’equipaggiamento necessario per sopravvivere in un ambiente ghiacciato e difficile.

Il lussuoso hotel voluto da Luxury Action, invece, ribalta la situazione: igloo riscaldati con servizi igienici, chef, team di sicurezza, guida esperta della selvaggia regione artica e manager del campo in loco.

Un servizio esclusivo che comprende tutte le attrezzature necessarie per vivere un’esperienza unica e confortevole, fermo restando che occorre possedere spirito d’avventura e da esploratore per adattarsi al meglio nella regione più fredda ma più affascinante del globo.

Avventura, emozione, lo spettacolo dell’Aurora Boreale, ma anche attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Il North Pole Igloos Hotel non rappresenta una minaccia per il fragile ambiente artico: al termine, l’intera struttura sarà smantellata e riconsegnata alle Isole Svalbard (da dove partono i voli per il Polo). Inoltre, la speranza di Luxury Action è anche quella che i visitatori, oltre a godere della bellezza del soggiorno, si facciano promotori per sensibilizzare sugli effetti dei cambiamenti climatici nella regione.

Quanto costa l’esclusivo soggiorno per vivere emozioni uniche? Circa 90.000,00 euro, cifra comprensiva di una notte al North Pole Igloos Hotel, due notti alle isole Svalbard, pasti, guide e voli e logistica da e per il Polo.