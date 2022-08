Come in una fiaba: il Giardino dei Draghi è un luogo magico

Fonte: iStock Giardino dei Draghi

Esistono luoghi che sono così belli da non sembrare reali. Posti che per forme, colori e lineamenti assomigliano a tutte quelle ambientazioni che popolano l’immaginario favolistico e che incantano.

Eppure questi luoghi sono veri, anche se unici e straordinari. E in molti casi portano la firma di Madre Natura, proprio lei che con sapiente pazienza è riuscita a creare quelli che sono i paesaggi più belli del mondo intero.

Ed è in uno di questi che vogliamo portarvi oggi. Un parco delle meraviglie che è un monumento naturale di imparagonabile bellezza e che conserva alcune delle leggende più suggestive del Paese intero. Benvenuti nel Giardino dei Draghi.

Il Giardino dei Draghi

Per conoscere ed esplorare questo giardino incantato dobbiamo recarci nel cuore della Romania e più precisamente nella regione storica della Transilvania. È proprio nella terra delle fate e dei vampiri, delle fiabe e delle leggende popolari, che sorge un luogo che lascia senza fiato, una riserva naturale protetta considerata uno dei luoghi più belli di tutto il Paese.

Il suo nome Grădina Zmeilor ed è il Giardino dei Draghi della Romania. Si tratta di luogo incantato che ospita un patrimonio paesaggistico e geologico di immenso valore. L’area, che si estende per quasi 30000 metri quadrati, conserva quello che è uno dei paesaggi più affascinanti, variegati e complessi del mondo intero.

Le rocce che puntellano il giardino, e che sono tutte diverse per forme e dimensioni, svettano verso il cielo fino a trapassare le nuvole creando uno scenario idilliaco e onirico.

Situato nei pressi del villaggio di Gâlgăul Almaşului, il Giardino dei Draghi è nato a seguito del distacco di alcuni blocchi di arenaria del massiccio montuoso dalla collina Dumbrava. Le rocce, che con il tempo sono state plasmate dal vento, dalla pioggia, dalla neve e dal gelo, oggi affascinano e suggestionano l’immaginario collettivo per le forme che hanno assunto e per le storie che ispirano e conservano tutt’oggi.

Un luogo incantato nel cuore della Romania

Grădina Zmeilor è considerato uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi dell’intera Romania. Quelle monumentali rocce, che caratterizzano in maniera univoca l’intero paesaggio, hanno dato vita a storie e leggende che ancora oggi incantano e affascinano.

Secondo la tradizione popolare, la nascita del sito è avvenuta a seguito di una grandiosa e leggendaria battaglia tra le forze del bene e del male che si è combattuta proprio in quest’area. Un’altra storia, invece, narra che le rocce che caratterizzano il territorio non sono altro che i draghi che qui vi abitavano, e che a causa di un sortilegio sono stati trasformati in pietra.

Ogni roccia ha la sua storia, il suo nome e la sua leggenda. Nella parte occidentale del Grădina Zmeilor ci sono i blocchi di arenaria più grandi e popolari dell’intera area. Secondo i local, proprio su queste due rocce, si riposavano due grandi e maestosi draghi.

Indipendentemente dalle storie in cui scegliete di credere o da quelle che volete creare, il Giardino dei Draghi resta un luogo straordinariamente unico, un posto fiabesco e naturale che incanta, emoziona e stupisce a ogni passo.