Dove sono le statue e le sculture più impressionanti del mondo

Di statue e sculture particolari in giro per il mondo ce ne sono tantissime. Noi ne abbiamo selezionate alcune a partire dal Cristo Protetor de Encantado ( in foto), una recente costruzione da poco completata che si trova a Encantado, nello stato del Rio Grande do Sul. Questa è un'enorme statua di Gesù Cristo, persino più grande del famoso Cristo Redentore di Rio de Janeiro . In totale è alta 47,5 metri e sarà aperta ai visitatori in questo 2023.