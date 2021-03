In Italia puoi dormire in una torre tibetana con vista mozzafiato

editato in: da

Un viaggio in Tibet è un viaggio dell’anima che attraversa monasteri spettacolari, montagne mistiche, antiche città perdute e paesaggi mozzafiato. Tutti noi abbiamo subìto il fascino di questa regione asiatica e della sua spiritualità, considerata il tetto del mondo. Non tutti però hanno avuto la fortuna di raggiungere questa destinazione.

Ma se vi dicessimo che in Italia è possibile vivere un’esperienza mistica, spirituale e incredibile paragonabile solo a quella che si può vivere in Tibet? Sulle Alpi, e più precisamente sul Passo dello Stelvio in Alto Adige esiste un rifugio alpino che ricrea, negli esterni e negli interni, la caratteristica atmosfera tibetana.

Il Tibet Hut, questo il suo nome, è un rifugio alpino costruito nel 1960 dall’albergatore Fritz Angerer dopo aver letto il libro Sette anni in Tibet. L’imprenditore, rimasto affascinato dalla realtà raccontata tra le pagine di quel romanzo, si è messo in contatto con l’autore Heinrich Harrer.

Ispirato dai suoi racconti, poi, ha deciso di creare una singolare torre tibetana sul Passo dello Stelvio grazie all’aiuto dell’architetto Gutweniger. Negli anni ’90, poi, fu aggiunta una vasta terrazza per offrire ai visitatori un’esperienza ancora più incredibile, la vista magnifica delle Alpi e del panorama circostante che si perde nell’orizzonte. Dormire a un’altitudine di 2800 metri e nel cuore della catena montuosa più importante d’Europa è già, di per sé, un’esperienza unica, alla quale si aggiunge la possibilità di trascorrere del tempo all’interno di una torre tibetana.

L’influenza tibetana, come anticipato, non riguarda solo la struttura architettonica. All’interno di questo hotel, e negli spazi esterni, gli ospiti potranno godere di un’atmosfera accogliente e quasi unica grazie anche alla posizione privilegiata della struttura che consente di vivere momenti di puro relax attraverso attività rigeneranti come la meditazione o le passeggiate nella natura. A tutto questo si aggiunge la tradizione della cucina territoriale che viene proposta attraverso il menù del ristorante interno e la splendida e calorosa ospitalità sudtirolese e valtellinese.

Con la vista panoramica senza interruzioni sull’incredibile paesaggio montano del territorio, e l’atmosfera tibetana che si respira dentro e fuori l’hotel, questo alloggio rientra nella nostra lista di hotel da provare almeno una volta nella vita.