Dolomiti: il cielo stellato in una stanza di vetro

I cieli stellati ci affascinano da sempre, riempiendo di suggestioni l’immaginario collettivo. I poeti, i cantanti, i pittori e gli scrittori del mondo intero si sono lascianti incantare almeno una volta da quell’atmosfera magica e incantata che astri e stelle ci regalano al calare del sole.

Con il tempo, questi spettacoli della natura, si sono trasformati in vere e proprie attrazioni turistiche dando vita a quello che ormai è riconosciuto come astroturismo. Ed è proprio in uno di questi luoghi, mistici e bui, che oggi vogliamo portarvi. Una destinazione che non offre solo la visione più bella del mondo, ma vi ci catapulta dentro.

Situata nella magica e suggestiva cornice delle Dolomiti, questa stanza con pareti trasparenti porta il cielo direttamente all’interno dell’alloggio. Il suo nome è Starlight Room Dolomites e dormire al suo interno è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.

Questo piccolo alloggio di montagna realizzato in legno di larice, infatti, è caratterizzato da pareti di vetro che consentono di provare un’emozione unica, quella di dormire sotto le stelle circondati da una natura autentica e incontaminata. L’idea della Starlight Room è nata nel 2016 da Raniero Campigotto e da quel momento è diventata un’esperienza magica e suggestiva da vivere in solitudine o in compagnia del proprio partner.

Quando il sole tramonta, infatti, il cielo mette in scena il suo spettacolo più bello con la danza delle stelle e degli astri, per poi lasciare spazio alle prime luci del mattino. La Starlight Room consente di abbracciare con lo sguardo il meraviglioso panorama delle Dolomiti grazie a un sistema che consente alla struttura di ruotare su se stessa a 360°.

Strategica e panoramica, questa stanza è situata in una zona tranquilla e appartata nei pressi del Rifugio Col Gallina, incastonato ai piedi del Lagazuoi sul Passo Falzarego, un vero e proprio paradiso terrestre dove la natura è assoluta protagonista.

Il valico dolomitico in provincia di Belluno, posto a 2.109 metri di altitudine, è una delle destinazioni predilette degli amanti degli sport invernali, ma anche di tutte quelle persone che cercano un luogo dove entrare in contatto diretto con la natura e staccare da tutto e da tutti. È questo è il luogo migliore per vivere la montagna a 360 gradi e innamorarsi delle Dolomiti.

È sempre questo il posto perfetto per toccare il cielo con un dito, per lasciarsi avvolgere da romantici orizzonti che, dal tramonto all’alba, regalano delle atmosfere da favola.