Sembra un villaggio delle fiabe ma oggi è totalmente abbandonato; il progetto dietro a Burj Al Babas era quello di creare residenze di lusso per compratori facoltosi provenienti dai Paesi del Golfo. Oggi, però, ci sono centinaia di castelli allineati e incompiuti sulle colline turche che sembrano quasi una location abbandonata di un film. Ma cos’è successo a questo luogo che era destinato a diventare un quartiere di lusso?

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Burj Al Babas, il villaggio di castelli in Turchia

Burj Al Babas è uno dei progetti immobiliari più insoliti della Turchia: l’enorme complesso residenziale fatto di ville identiche, torrette, balconi decorati e tetti appuntiti da lontano ricorda una città delle fiabe ma avvicinandosi ci si accorge che le finestre sono vuote, le strade mai terminate e gli edifici non sono abitati.

Il progetto avrebbe dovuto trasformare una zona montuosa della provincia di Bolu in una destinazione esclusiva. Il piano si è fermato prima di essere completato, lasciando dietro di sé uno dei simboli più vistosi della crisi del settore edilizio turco.

L’idea era ambiziosa. Costruire 732 ville di lusso, ciascuna simile a un piccolo castello europeo, e creare intorno a esse un’intera cittadella per vacanze e soggiorni termali. Le abitazioni, sviluppate su più piani, erano state progettate con torri cilindriche, scalinate, balaustre e grandi finestre. Un’architettura volutamente teatrale, lontana dagli edifici tradizionali della zona. Lo stile veniva accostato ai castelli delle fiabe e alle scenografie Disney, anche se alcuni elementi richiamavano monumenti di Istanbul, come la Torre di Galata e la Torre della Fanciulla.

Un ruolo importante avrebbe dovuto averlo l’acqua termale. La zona di Mudurnu è conosciuta per le sue sorgenti e le ville sarebbero state collegate agli impianti per offrire piscine e ambienti privati destinati ai trattamenti. Il clima fresco delle montagne, inoltre, veniva presentato come un’alternativa alle estati molto calde della penisola arabica.

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I prezzi delle proprietà? Da capogiro. Si parla di cifre tra i 370.000 e i 500.000 dollari, circa tra 326.000 e 437.000 euro. L'interesse non è mancato, basti pensare che alcune prenotaizoni erano già state prenotate da clienti provenienti da Qatar, Kuwait, Bahrain, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.

Il progetto andava bene, in pochi anni sono state costruite più di 500 ville. Cos’è successo? Il rallentamento dell’economia e la svalutazione della lira turca accompagnata dall’instabilità politica ha portato uno stop dei lavori tra il 2018 e il 2019. Da quel momento Burj Al Babas è stata abbandonata, come se tutto fosse rimasto in sospeso. Nessuno sa che cosa sarà di questi splendidi castelli incompiuti e del progetto, certo è che a vederlo sembra proprio un set da film con tanti castelli che sembrano usciti dalle favole più famose.

Dove si trova Burj Al Babas e come raggiungerlo

Burj Al Babas è un villaggio da fiaba abbandonato sorto nella provincia di Bolu in Turchia. Si trova a circa 250 chilometri da Istanbul. Chi desidera visitarlo solitamente parte proprio da questa città in auto e impiega circa 3 ore; lungo il percorso ci si può fermare a visitare la splendida cittadina di Mudurnu con case ottomane e tante botteghe artigianali.