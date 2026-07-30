Burj Al Babas, il villaggio da fiaba diventato una città fantasma

Centinaia di castelli identici, nessun abitante: in Turchia il sogno immobiliare di lusso è diventato un paesaggio spettrale senza tempo

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Burj Al Babas, il villaggio da fiaba diventato una città fantasma
Getty Images
Il suggestivo villaggio fantasma di Burj Al Babas

Sembra un villaggio delle fiabe ma oggi è totalmente abbandonato; il progetto dietro a Burj Al Babas era quello di creare residenze di lusso per compratori facoltosi provenienti dai Paesi del Golfo. Oggi, però, ci sono centinaia di castelli allineati e incompiuti sulle colline turche che sembrano quasi una location abbandonata di un film. Ma cos’è successo a questo luogo che era destinato a diventare un quartiere di lusso?

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