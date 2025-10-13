Con circa 3.000 menhir distribuiti su 4 km, gli allineamenti di Carnac sono tra i più estesi e affascinanti complessi megalitici d'Europa

C’è un luogo, nella Bretagna del sud, dove il vento parla con la voce delle origini. Oltre il villaggio di Carnac, il paesaggio si apre in una pianura attraversata da migliaia di blocchi di granito, disposti in file che sfumano all’orizzonte. Sembrano solo pietre, ma nei fatti rappresentano molto di più: sono presenze, tracce di un’intenzione che sopravvive da più di seimila anni.

Niente è casuale in quella geometria sospesa tra terra e cielo. Ogni menhir segue un ritmo che non appartiene al caso, ma a un pensiero di cui ancora oggi, in parte, ignoriamo il linguaggio. Davanti a quel panorama, l’archeologia lascia spazio al silenzio. Capire Carnac è come percepire il momento in cui l’uomo, per la prima volta, ha deciso di dare forma all’invisibile.

Un paesaggio preistorico unico al mondo

Carnac, nel sud della Bretagna, ospita uno dei complessi di menhir più estesi d’Europa. Vi basti pensare che la zona comprende circa tremila pietre distribuite su più di quattro chilometri, alcune delle quali alte oltre quattro metri (altre poco più di un metro). Le file principali, Ménec, Kermario e Kerlescan, si sviluppano su terreni leggermente ondulati e seguono la conformazione naturale delle colline e dei piccoli pendii, creando un ritmo visivo che varia tra densità e spazi aperti.

Ménec è il sito più famoso, con circa 1.100 menhir disposti in file lunghe e parallele che si estendono per oltre un chilometro. Kermario, conta poco più di 1.000 pietre e alterna file più fitte e zone intervallate da spazi aperti, mentre Kerlescan mostra un’organizzazione più compatta, con blocchi di grandi dimensioni che emergono dal terreno in maniera monumentale.

Il paesaggio, tra le altre cose, è caratterizzato da prati, cespugli di ginestre, piccoli boschetti e affioramenti rocciosi. C’è poi la vicinanza dell’oceano che aggiunge elementi dinamici che contribuiscono a rendere il sito mutevole e vivo, pur rimanendo intatto nella sua struttura preistorica.

Oltre ai famosi menhir, nel territorio di Carnac si trovano anche alcuni dolmen, antiche tombe collettive del Neolitico, come quello di Kercado, che testimoniano la varietà megalitica della zona

Getty Images

Origine e costruzione degli allineamenti

I menhir furono eretti tra il 4.500 e il 3.300 a.C., utilizzando granito locale estratto da cave vicine. Il trasporto e la collocazione di pietre così pesanti richiesero tecniche avanzate per l’epoca. Si pensa, infatti, che vennero impiegati rulli di legno, leve e sistemi di piani inclinati, coordinati da gruppi di persone capaci di organizzare lavoro e risorse in maniera collettiva.

Gli allineamenti principali seguono schemi regolari, con orientamenti e distanze attentamente studiati. Ménec, per esempio, presenta file lunghe fino a 1,2 chilometri con una distanza tra le pietre variabile ma calcolata, mentre Kermario e Kerlescan mostrano variazioni di ritmo e densità in base alla topografia locale. Alcuni blocchi raggiungono masse superiori a qualche tonnellata, indicando un impegno notevole sia tecnico che organizzativo.

Ipotesi e interpretazioni: astronomia, culto o potere

Gli allineamenti di Carnac restano, ancora oggi, un grande enigma. Alcuni studiosi ipotizzano che servissero a osservare il cielo. File orientate verso il sorgere del sole nei solstizi o verso i movimenti della luna suggeriscono che il sito potesse funzionare come una specie di calendario astronomico. Non era un rigore matematico, ma un’osservazione attenta, ripetuta nel tempo.

Altri archeologi vedono in queste pietre qualcosa di più simbolico. Le zone più dense e quelle più aperte potrebbero indicare spazi per riti o celebrazioni legati agli antenati, alla fertilità o ai cicli della natura.

Un’ulteriore ipotesi lega Carnac al potere e all’organizzazione sociale. Sollevare e trasportare migliaia di blocchi di granito non era impresa da poco. Servivano coordinazione, lavoro comune e strategie di gestione delle risorse. In questo senso, gli allineamenti diventano una dimostrazione visibile della capacità della comunità di lavorare insieme, più che un semplice luogo di culto.

Gli scavi condotti in Francia nel XX secolo, insieme agli studi di archeologia, hanno documentato la varietà di menhir e la complessità del sito. Il loro significato preciso resta un mistero. Eppure, osservando il ritmo delle pietre, la loro disposizione e l’armonia con il paesaggio circostante, si percepisce chiaramente che queste strutture riflettono conoscenze astronomiche, pratiche rituali e capacità organizzative allo stesso tempo.

Curiosità e leggende

Un posto così speciale non poteva che essere avvolto da un’aura di mistero. La leggenda più celebre parla di San Cornély, il patrono dei bovari, che avrebbe trasformato in pietra un esercito romano lanciato al suo inseguimento. Quei massi, secondo la tradizione, sarebbero proprio i guerrieri pietrificati che ancora adesso si vedono nei campi. È per questo che molti menhir vengono chiamati “i soldati di pietra di San Cornély”.

Altre storie del folklore bretone raccontano dei korrigans, piccoli spiriti legati alla terra e alle fontane, che si aggirerebbero tra i menhir al calare della notte. In alcune versioni, i korrigans danzano intorno alle pietre, in altre le usano come rifugio, custodendo antichi segreti e tesori.

Con il tempo, il confine tra mito e realtà si è fatto sottile. Anche se la ricerca moderna ha chiarito molto della storia di Carnac, le leggende continuano a circolare e a dare voce a un immaginario collettivo profondo: le rocce, immobili da millenni, sembrano ancora portare con sé un soffio di mistero.

Come visitare e come arrivare agli allineamenti di Carnac

Oggi Carnac è uno dei luoghi simbolo della Bretagna archeologia, un punto d’incontro tra ricerca e memoria. Gli allineamenti sono tutelati come Monuments Historiques fin dal XIX secolo e fanno parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO da luglio 2025, a testimonianza della loro importanza universale.

Il sito offre visite guidate, percorsi didattici e un museo archeologico che racconta la vita delle comunità neolitiche che costruirono i menhir. I sentieri attraversano prati e colline, permettendo di osservare da vicino l’ordine delle pietre e la loro relazione con il territorio.

Raggiungere Carnac è semplice: si trova a circa 30 chilometri da Vannes e 140 da Nantes. È collegata da strade regionali e con autobus diretti verso il centro del paese.

Nonostante la sua fama e la precisione degli studi moderni, il sito megalitico francese conserva un fascino che sfugge alle spiegazioni. Ogni pietra sembra trattenere un frammento di tempo, e camminare tra gli allineamenti è come attraversare un ponte invisibile tra passato e presente.