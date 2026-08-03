PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Ulm/New Ulm Touristik GmbH@Johannes Glöggler La magnifica biblioteca dell'Abbazia di Wiblingen

Lungo la Strada Barocca dell’Alta Svevia, affascinante itinerario che attraversa il Baden-Württemberg collegando alcuni dei monumenti più rappresentativi del barocco tedesco, l’Abbazia di Wiblingen conquista lo sguardo ancora prima di varcarne il portale. A colpire istantaneamente, infatti, sono i suoi volumi monumentali, le facciate eleganti e la sorprendente armonia tra architettura e paesaggio.

Una volta entrati, però, l’emozione è praticamente incontenibile: il cuore della visita è la sua celebre biblioteca rococò, spesso considerata una delle più belle dell’intera Germania meridionale. Colonne leggere, gallerie sinuose, stucchi delicatissimi e affreschi luminosi trasformano una semplice sala di lettura in un manifesto artistico dedicato alla conoscenza.

Attorno, la Basilica di San Martino completa un insieme monumentale che racconta la ricchezza spirituale, culturale e politica raggiunta dai monaci benedettini durante il XVIII secolo.

Breve storia e leggende dell’Abbazia di Wiblingen

L’Abbazia di Wiblingen nacque nel 1093 per volontà dei conti Hartmann e Otto von Kirchberg, che affidarono il nuovo monastero ai monaci benedettini provenienti dall’Abbazia di San Biagio, nella Foresta Nera. La dedicazione a San Martino accompagnò fin dall’inizio la vita della comunità religiosa.

Una delle vicende più significative riguarda una reliquia della Santa Croce ricevuta dai fondatori durante la Prima Crociata. Quel prezioso frammento contribuì ad accrescere il prestigio spirituale della struttura, attirando pellegrini e consolidando il ruolo del monastero all’interno del Sacro Romano Impero. Durante la Guerra dei Trent’anni la reliquia venne nascosta per proteggerla dai saccheggi, testimonianza delle difficoltà affrontate dall’intera regione nel XVII secolo.

Con il ritorno della stabilità economica iniziò una stagione di grande prosperità. Dal 1701 al 1803 Wiblingen assunse il rango di abbazia imperiale, acquisendo una notevole autonomia politica oltre a quella religiosa. Proprio in quel periodo prese forma l’ambizioso progetto destinato a cambiare completamente l’aspetto del monastero.

Dal 1714 partirono i lavori di ricostruzione, i quali proseguirono per quasi ben 70 anni. Grazie a essi, gli edifici medievali lasciarono spazio a un complesso scenografico ispirato ai grandi modelli del barocco europeo, pur anticipando alcuni elementi dell’architettura neoclassica. Anche la storia successiva riserva pagine sorprendenti: dopo la secolarizzazione dei primi anni dell’800, il monastero passò al Regno di Württemberg.

Parte degli ambienti accolse la residenza del duca Enrico di Württemberg, mentre altre aree assunsero funzioni militari. Nel corso del XX secolo l’antica abbazia servì persino come caserma, destino condiviso da numerosi complessi monastici europei.

Visita all’abbazia e cosa vedere

L’esperienza inizia dal grande complesso monastico, caratterizzato da prospettive rigorose e da un equilibrio architettonico che cattura immediatamente l’attenzione verso la Basilica di San Martino. La chiesa rappresenta l’ultima grande espressione del barocco dell’Alta Svevia: lunga 72 metri e larga 27, colpisce per la monumentalità degli spazi e per la luce che valorizza decorazioni e colori.

Gli affreschi della volta, realizzati da Januarius Zick, si annoverano tra le opere pittoriche più importanti del Württemberg. Figure allegoriche, scene religiose e prospettive illusionistiche accompagnano lo sguardo verso l’alto, mentre il grande tetto costruito nel 1774 testimonia l’eccellenza raggiunta dagli artigiani dell’epoca.

Grande attenzione merita anche il pulpito scolpito da Fidel Sporer, ricco di dettagli ornamentali che dialogano con l’insieme decorativo della basilica. La vera protagonista è però (e come anticipato) la biblioteca, completata nel 1744. Varcando la soglia, l’impressione ricorda quella di un palcoscenico teatrale: colonne sottili sostengono una galleria ondulata che sembra fluttuare tra gli scaffali. Stucchi raffinati ricoprono pareti e soffitti, mentre la luce naturale entra dalle grandi finestre mettendo in scena continui giochi di chiaroscuro.

L’affresco realizzato da Franz Martin Kühn domina l’intero ambiente e celebra la sapienza, la scienza e la ricerca del sapere. Architettura, pittura e scultura raggiungono un sorprendente equilibrio, trasformando la sala in una dichiarazione d’intenti. L’idea dei progettisti era infatti quella di dar vita a uno scrigno destinato ai “Tesori della Saggezza e della Scienza“, obiettivo pienamente raggiunto grazie a una progettazione che fonde funzione e bellezza.

Molti studiosi considerano questa sala uno dei massimi esempi del rococò tedesco, tanto da renderla il simbolo stesso dell’Abbazia di Wiblingen. Dal 2006 il percorso comprende anche il Museo del Monastero, allestito negli antichi ambienti conventuali. Installazioni multimediali e ricostruzioni illustrano la vita quotidiana dei monaci, l’organizzazione del monastero e il ruolo politico assunto dall’abbazia durante il periodo imperiale.

Ampio spazio viene dedicato anche agli aspetti amministrativi ed economici che permisero alla comunità benedettina di esercitare una forte influenza sull’intero territorio circostante. Parte dell’antico complesso accoglie oggi il Dipartimento di Medicina dell’Università di Ulma, mentre la basilica continua a svolgere la propria funzione religiosa. Nel 1993 Papa Giovanni Paolo II le conferì il titolo di basilica minore, riconoscendone il valore storico e spirituale.

Wiblingen rappresenta inoltre il punto di partenza della Strada Barocca dell’Alta Svevia, itinerario di oltre 500 km inaugurato nel 1966 per valorizzare il patrimonio artistico nato dopo la Guerra dei Trent’anni. Chiese, monasteri e palazzi costruiscono un tragitto che racconta una delle stagioni più brillanti dell’architettura tedesca.

Dove si trova e come arrivare

L’Abbazia di Wiblingen sorge nel quartiere omonimo, pochi chilometri a sud del centro di Ulma, nel Land del Baden-Württemberg, tra il Danubio e il vicino fiume Iller. La posizione favorì fin dall’origine lo sviluppo del monastero, inserito lungo importanti vie commerciali e religiose dell’Europa centrale.

Chi arriva in automobile raggiunge facilmente il complesso attraverso la rete stradale che collega Ulma con l’Alta Svevia. L’ampia disponibilità di parcheggi, inoltre, facilita la visita. Sono disponibili anche treni ad alta velocità che collegano Ulma con Monaco di Baviera, Stoccarda e altre principali città tedesche. Dalla stazione ferroviaria partono autobus urbani diretti verso Wiblingen, consentendo di arrivare all’abbazia in pochi minuti.

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg@Achim Mende

L’accesso comprende la basilica, la celebre biblioteca rococò e il Museo del Monastero. Durante l’anno vengono organizzate anche visite guidate, preziose per approfondire la storia del complesso, le tecniche costruttive, il significato degli affreschi e l’evoluzione artistica che trasformò un monastero medievale in uno dei più affascinanti capolavori del barocco europeo.