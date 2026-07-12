PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock@Oksana Yermoshenko La meravigliosa Abbazia di Jumièges

Immaginate di svoltare una curva lungo la Senna, tra frutteti carichi di mele e piccoli villaggi di graticcio, quando improvvisamente la vegetazione si apre. Davanti agli occhi si stagliano due gigantesche torri ottagonali, alte quasi 50 metri, completamente bianche, prive di tetto e che tagliano il cielo nuvoloso. No, non è un’allucinazione! È come si presenta l’Abbazia di Jumièges, anzi, quel che resta di uno dei monasteri benedettini più influenti dell’Europa occidentale.

Ci troviamo fra Rouen e Le Havre, nel piccolo villaggio di Jumièges, dove re, duchi, religiosi, pellegrini e studiosi contribuirono alla crescita di un centro spirituale, culturale e politico destinato a segnare profondamente la storia della Normandia. Gran parte della sua fama, infatti, deriva proprio dalla capacità di raccontare oltre 1.300 anni attraverso edifici mutilati dal tempo, ma ancora straordinariamente espressivi.

Lo scrittore Victor Hugo la definì “La più bella rovina di Francia“, appellativo rimasto vivo fino ai giorni nostri e assolutamente perfetto: le torri paiono proteggere un gigantesco spazio aperto, mentre archi, colonne e finestre continuano a suggerire l’imponenza dell’antica chiesa abbaziale. Poi c’è l’assenza del tetto che amplifica la prospettiva verso l’alto, insieme a un vasto parco punteggiato da alberi secolari, prati e resti appartenenti a differenti epoche.

Breve storia e leggende dell’Abbazia di Jumièges

La nascita dell’abbazia risale al 654, anno in cui San Filiberto, cortigiano del re Dagoberto I, fondò una comunità monastica destinata a diventare rapidamente una delle più prestigiose del regno franco. Fin dai primi decenni il monastero attirò religiosi provenienti da varie regioni grazie alla ricchezza della biblioteca, allo scriptorium dedicato alla copiatura dei manoscritti e all’influenza esercitata sul territorio circostante.

L’841, però, segnò una brusca svolta: le incursioni vichinghe risalirono la Senna devastando numerosi centri religiosi della Normandia. Anche Jumièges venne saccheggiata e incendiata, lasciando dietro di sé distruzione e abbandono. La rinascita arrivò nei secoli successivi grazie ai duchi normanni.

Durante l’XI secolo, sotto l’impulso di Guglielmo il Conquistatore, il complesso venne ricostruito assumendo l’aspetto monumentale ancora visibile oggi. La grande abbaziale romanica divenne uno dei modelli architettonici più importanti della regione, influenzando numerosi edifici religiosi normanni.

Prosperità e prestigio proseguirono per diversi secoli, finché la Guerra dei Cent’Anni provocò nuovi danni. L’episodio più traumatico arrivò però durante la Rivoluzione Francese, quando il monastero venne confiscato, venduto e trasformato in cava di pietra. Blocchi di calcare, colonne e decorazioni finirono impiegati nella costruzione di abitazioni e strutture civili dell’area circostante.

Il XIX secolo segnò una nuova rinascita culturale, con artisti, pittori e scrittori che vennero conquistati dal fascino romantico delle sue rovine. Victor Hugo contribuì definitivamente alla fama internazionale attraverso il celebre soprannome, ormai legato indissolubilmente al sito.

Fra i racconti tramandati dagli abitanti compare anche la figura del tasso plurisecolare piantato nell’area dell’antico chiostro. Secondo una tradizione locale, l’albero rappresenterebbe il custode della memoria dell’antica comunità benedettina, simbolo vivente in grado di attraversare secoli di guerre, rinascite e trasformazioni.

Come funziona la visita e cosa vedere all’Abbazia di Jumièges

L’ingresso in questa abbazia di Francia introduce subito davanti alla grandiosa Chiesa di Notre-Dame, con una facciata romanica perfettamente leggibile malgrado le distruzioni subite. Fino a quando, entrando nella navata, lo sguardo sale spontaneamente verso il cielo, mentre l’assenza della copertura modifica completamente la percezione dello spazio.

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Vale la pena osservare con attenzione capitelli, basi delle colonne e dettagli scolpiti sopravvissuti ai secoli. Gran parte delle decorazioni rivela ancora l’eleganza dell’arte romanica normanna. Pochi passi conducono alla Chiesa di Saint-Pierre, edificio particolarmente prezioso grazie alla presenza di elementi carolingi, testimonianza rarissima delle fasi precedenti alla ricostruzione romanica.

Il percorso prosegue fra l’antico chiostro, gli edifici conventuali e il logis abbaziale del XVII secolo, oggi trasformato in spazio dedicato alle esposizioni temporanee. L’aspetto più sorprendente consiste proprio nel dialogo fra patrimonio medievale e arte contemporanea, fatto di installazioni, fotografie e opere visive che trovano spazio all’interno di ambienti carichi di storia,.

Grande interesse riveste anche il parco storico. Alberi monumentali, prati e giardini accompagnano la visita fino al celebre tasso secolare, il quale richiama immediatamente l’attenzione grazie al tronco massiccio e alla chioma ampia. Poco distante affiorano resti appartenenti agli edifici conventuali e alla chiesa carolingia distrutta durante le invasioni vichinghe.

Un elemento particolarmente interessante riguarda la tecnologia. Un’applicazione gratuita per smartphone e tablet ricostruisce digitalmente l’intera abbazia in 3D e a 360 gradi. Attraverso la realtà aumentata diventa possibile osservare il complesso nel suo massimo splendore, confrontando l’aspetto attuale con quello medievale.

Per apprezzare pienamente il sito conviene dedicare fra 1 ora e mezza e 2 ore e mezza. L’intero itinerario alterna scorci monumentali, spazi verdi e ambienti destinati alle mostre, regalando una visita ricca e varia.

Dove si trova e come arrivare

Jumièges appartiene al Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, area protetta celebre per le ampie anse disegnate dalla Senna fra boschi, prati e piccoli villaggi. La posizione contribuisce in modo decisivo al fascino del complesso monumentale, incorniciato da uno dei paesaggi fluviali più suggestivi della Francia.

Rouen dista circa 30 km, mentre Le Havre si trova a più o meno 50 km. Anche Parigi rappresenta una meta facilmente raggiungibile nell’arco di una giornata grazie alla rete stradale della Normandia. Chi arriva in automobile trova un parcheggio a breve distanza dall’ingresso, ma durante i periodi di maggiore affluenza è consigliato partire nelle prime ore della giornata.

Non mancano i collegamenti in autobus, che uniscono Jumièges ai principali centri della zona, mentre un caratteristico traghetto permette l’attraversamento della Senna per chi proviene dalla riva opposta. Pure la bicicletta rappresenta un mezzo molto apprezzato lungo gli itinerari ciclabili che seguono il fiume, tanto che il sito aderisce a iniziative dedicate al turismo a basse emissioni.

Una visita può facilmente trasformarsi nel punto di partenza per esplorare altre grandi abbazie normanne, fra cui Saint-Wandrille, Saint-Georges de Boscherville e il celebre Mont-Saint-Michel. Jumièges, però, conserva un carattere irripetibile, perché non sono affatto molte le rovine che riescono a testimonia il trascorrere dei secoli con una tale intensità, trasformando pietra, luce e paesaggio in un racconto destinato a rimanere impresso molto a lungo.