Wizz Air compie 15 anni e rimborsa il 15% su ogni volo

Buona notizia, per chi è sempre in cerca di offerte sui voli: in occasione del suo quindicesimo compleanno, Wizz Air offre un rimborso del 15% per ogni volo prenotato.

Wizz Air, compagnia ungherese low cost, compie 15 anni. E, per festeggiare con i viaggiatori, ha deciso di rimborsare il 15% per ogni volo prenotato il 19 e il 20 maggio sotto forma di credito Wizz, da spendere entro il 15 settembre 2019. La promozione è disponibile per tutti i viaggiatori per tutti i biglietti acquistati nei due giorni indicati, e il rimborso del 15% verrà calcolato sul prezzo finale pagato. Il credito verrà aggiunto al conto WIZZ entro il 31 maggio.

Potrebbe essere, questa, l’occasione giusta per volare verso mete un po’ insolite alla scoperta di un’Europa che ancora il turismo di massa non conosce. Ad esempio, da Bergamo Orio Al Serio si può volare su Katowice, nella regione storica della Slesia. Sita in Polonia, è il regno delle miniere ed è il punto di partenza ideale per muoversi verso due dei luoghi più visitati del Paese: il campo di concentramento di Auschwitz e il Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora. La sua costruzione più caratteristica? Lo Spodek (lettaralmente, “disco volante”), palazzetto a forma di UFO in cui vanno in scena eventi sportivi e concerti.

Da Milano Malpensa, gli amanti del mare possono raggiungere Varna. Cittadina balneare bulgara sita sul Mar Nero, si trova poco lontano dalle località turistiche costiere di Sabbie d’Oro, Sveti Konstantin e Albena ed è famosa per il cosidetto “Oro di Varna“, gioielli traci di 6000 anni fa rinvenuti in una necropoli ed esposti al Museo Archeologico.

Da Roma Ciampino si può viaggiare in direzione Timișoara, città della Romania celebre per la sua architettura in stile secessionista. La piazza centrale, Piața Victoriei, è circondata da edifici barocchi su cui si affaccia la splendida Cattedrale Metropolitana col suo tetto a mosaico. Interessante è anche il Museo della Rivoluzione nella piazza d’epoca asburgica Piața Unirii, con uniformi, documenti e la proiezione di un documentario sulla dittatura di Ceaușescu.

