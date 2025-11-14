Un viaggio tra borghi incantati, luci soffuse e case magiche dove il Natale si racconta attraverso atmosfere da fiaba, laboratori elfici e incontri fatati

L’Italia anche nel 2025 ospita tantissimi villaggi di Babbo Natale molto suggestivi, luoghi capaci di incantare famiglie e bambini grazie a percorsi immersivi, ambientazioni scenografiche, incontri personalizzati con Santa Claus ed esperienze magiche che trasformano borghi e città in piccoli mondi incantati.

Da Nord a Sud, i villaggi natalizi diventano tappe da non perdere per chi desidera vivere la magia del Natale circondato da lucine, atmosfere fiabesche e tradizioni che si rinnovano anno dopo anno. Ecco una selezione dei migliori villaggi di Babbo Natale d’Italia nel 2025.

La casa di Babbo Natale a Riva del Garda (TN)

Riva del Garda torna anche nel 2025 con uno dei villaggi più amati dalle famiglie. La Casa di Babbo Natale, aperta dal 29 novembre al 31 dicembre, viene allestita nel cuore del centro storico – alla Rocca di Piazza Battisti – e propone un percorso emozionante tra laboratori con gli elfi, attività per prendere il patentino della slitta di Babbo Natale, il magico studio dove i bambini possono incontrare Santa Claus e consegnare la propria letterina.

L’esperienza è pensata come un racconto interattivo che unisce autentici spettacoli, ambientazioni decorate con dettagli artigianali e attività create su misura per i più piccoli. Il villaggio si integra perfettamente con l’atmosfera del Garda Trentino, trasformando l’intera area in un set natalizio suggestivo, perfetto anche per chi desidera scattare foto memorabili.

Le visite seguono fasce orarie dedicate e vanno prenotate acquistando un biglietto sul sito ufficiale del Garda Trentino, presso gli Info Point o direttamente alla casa di Babbo Natale. Biglietti a partire da 8 euro.

Trono di Babbo Natale a Levico Terme (TN)

Nel meraviglioso Parco Asburgico, Levico Terme ospita il villaggio degli elfi e il trono di Babbo Natale che ogni anno attira famiglie da tutta Italia. L’edizione 2025, dal 22 novembre al 6 gennaio 2026, propone ogni giorno la visita di questo mondo magico con piccoli set scenografici.

Bambini e adulti possono immergersi in una realtà fatta di colori, decorazioni in legno, profumi di bosco e suoni tipici del Natale. Tutti i giorni dalle 10:30 alle 18:30 (alcuni giorni dalle ore 14) sarà possibile immergersi in questo contesto natalizio e tornare tutti un po’ bambini.

Casa di Babbo Natale a Govone (CN)

Govone, in Piemonte, ospita uno degli allestimenti più iconici del Nord Italia: la Casa di Babbo Natale all’interno del Castello Reale. Il percorso 2025, che si svolgerà dal 15 novembre al 21 dicembre, si sviluppa nelle sale storiche trasformate in ambienti fiabeschi, dove ogni stanza racconta un momento della vita quotidiana del Polo Nord.

L’ingresso segue una narrazione teatrale con elfi-attori che accompagnano i visitatori fino a Babbo Natale, punto culminante dell’esperienza, in cui i bambini possono parlarci e lasciargli la letterina.

L’atmosfera del castello rende questo villaggio uno dei più eleganti d’Italia e tra i più fotografati, grazie alla ricchezza degli allestimenti e alla cura artistica che ogni anno caratterizza l’evento. Lo spettacolo va prenotato con acquisto del biglietto (a partire da 5 euro) sul sito ufficiale “Magico paese di Natale“.

Grotta di Babbo Natale a Ornavasso (VB)

Ornavasso ospita uno degli eventi natalizi più famosi d’Italia: la Grotta di Babbo Natale e il Villaggio degli Elfi. Per il 2025 sono previste date dal 22 novembre al 26 dicembre.

Il percorso parte dal paese con il Trenino Renna Express che conduce i visitatori al villaggio, arricchito da laboratori, spettacoli, artigiani e la nuova installazione del Castello di Luci. Da qui si accede al bosco illuminato che porta alla vera e propria Grotta, dove Babbo Natale accoglie i bambini nel suo rifugio. Il percorso è uno dei più scenografici d’Italia e unisce natura, fantasia e tradizione in un’esperienza completa.

Casetta di Natale a Salsomaggiore Terme (PR)

Salsomaggiore Terme conferma anche nel 2025 la sua casetta di Natale, situata in centro e aperta dalle 8 alle 18 dal 29 novembre al 21 dicembre. Non è possibile fare l’esperienza tutti i giorni, quindi è consigliabile confrontare il programma ufficiale dell’evento sul sito di Salsomaggiore.

Per incontrare Babbo Natale bisognerà aspettare la mattina del 25 dicembre quando arriverà e porterà le caramelle a tutti i bimbi. La cittadina termale arricchisce l’iniziativa con animazioni, spettacoli e mercatini che rendono l’evento molto carino.

Il villaggio di Natale a Grazzano Visconti (PC)

Nel borgo neo-medievale di Grazzano Visconti viene allestito uno dei villaggi più scenografici d’Italia – fino a lunedì 6 gennaio 2026 (dalle 10 alle 19). Il villaggio di Babbo Natale comprende: l’ufficio postale, la casa, il villaggio degli elfi (novità di questa edizione), il teatro di Natale con spettacoli di magia.

L’intero centro del borgo si trasforma in un vero villaggio del Polo Nord. Un’altra novità di quest’anno è la giostra: grande slitta di Babbo Natale. L’esperienza è arricchita da personaggi tematici, installazioni luminose e ambientazioni curate con grande attenzione. Per accedere bisogna acquistare un biglietto all’infopoint in loco al prezzo di 12 euro.

Tempio di Babbo Natale a Montecatini Terme (PT)

Anche Montecatini Terme ospita uno dei villaggi di Babbo Natale 2025 più belli d’Italia. Il tempio di Babbo Natale, aperto dal 15 novembre al 6 gennaio 2026, propone un percorso completo tra le stanze più caratteristiche del mondo di Santa Claus.

Da non perdere la Elfi Academy, dove i bambini potranno mettersi in gioco come dei veri elfi, e aiutare Babbo Natale nel suo tempio. Le ambientazioni sono pensate per coinvolgere i bambini attraverso il gioco, la narrazione e piccole attività manuali. Il contesto termale aggiunge un fascino particolare all’esperienza, rendendo la visita perfetta per chi desidera combinare un weekend di relax con la magia delle feste.

Casa di Babbo Natale a Viterbo

Al Christmas Village di Viterbo viene allestita la Casa di Babbo Natale a Palazzo degli Alessandri per tutto il periodo natalizio dal 15 novembre 2025. Il percorso si sviluppa tra ricostruzioni fedeli delle ambientazioni del Polo Nord: le poste dei bambini, Rudolph e l’albero dei desideri, la slitta di Babbo Natale e tanto altro.

L’allestimento, inserito tra le vie del centro storico medievale, crea un’atmosfera fiabesca in cui storia e magia si incontrano. Il biglietto, disponibile con diverse opzioni, si può acquistare sul sito ufficiale dell’evento.

La casa di Babbo Natale a Corinaldo (AN)

Il borgo marchigiano di Corinaldo ospita la sua meravigliosa Casa di Babbo Natale per più di un mese (si inizia con l’accensione dell’albero e delle luminarie il 30 novembre 2025). L’evento si sviluppa nel centro storico con ambientazioni curate nei dettagli e personaggi magici. I bambini potranno divertirsi e incontrare Santa. Il borgo offre un’atmosfera medievale che amplifica la magia dell’evento.

La casa di Babbo Natale a Monte Castello di Vibio (PG)

Monte Castello di Vibio, in Umbria, diventa dal 30 novembre al 6 gennaio 2026, il “Paese del Natale”, con la Casa di Babbo Natale allestita nelle sale di Palazzo Persiani. Il percorso include la fabbrica dei giocattoli, le stanze domestiche di Santa Claus, il garage della slitta e la Sala del Trono dove i bambini possono incontrarlo. L’atmosfera medievale del borgo rende l’esperienza particolarmente suggestiva e coinvolgente.

Casa di Babbo Natale a Candela (FG)

Nel borgo pugliese di Candela, noto per le sue tradizioni natalizie, la Casa di Babbo Natale rappresenta anche quest’anno uno dei fulcri della nuova edizione. L’allestimento – 22 novembre/6 gennaio 2026 – è inserito in un’atmosfera di festa del centro storico, decorato con luci colorate e installazioni a tema, che rendono la visita particolarmente suggestiva. Il villaggio è perfetto per le famiglie che cercano un’esperienza immersiva.