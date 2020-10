I borghi della Maremma, mete da sogno

Quella lingua di terra che, dalla costa grossetana, si intrufola nell'entroterra toscano, in un paesaggio maestoso e lussureggiante, accoglie nel suo grembo deliziosi borghi ricchi di arte, storia e cultura. La Maremma è una zona da sogno, la meta turistica ideale per chi cerca un po' di relax a contatto con la natura. E andare alla scoperta dei piccoli paesini che punteggiano il suo territorio è il modo perfetto per assaporare le sue tradizioni e la sua antica storia. Quali sono i borghi più affascinanti della Maremma?