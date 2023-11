Natale e Capodanno in viaggio? Non è mai stato così caro

È il livello più alto degli ultimi dieci anni quello raggiunto dal prezzo dei biglietti aerei per volare in Italia a dicembre: mai così caro

Il periodo delle festività di fine anno è uno dei momenti più gettonati per concedersi un viaggio, staccando finalmente dalla frenetica routine di impegni quotidiani iniziata a pieno regime con settembre e la fine delle vacanze estive.

Tuttavia, sembra proprio che spostarsi nel 2023 per Natale e Capodanno non sia mai stato così caro.

Vediamo cosa sta accadendo.

Torna il caro-voli in tutta Italia con prezzi altissimi per le isole

È il livello più alto degli ultimi dieci anni quello raggiunto dal prezzo dei biglietti aerei per volare in Italia a dicembre con aumenti importanti nei collegamenti con i Paesi europei a confronto con lo stesso periodo del 2022: l’incremento medio è, infatti, del 54% sul costo dei biglietti.

Ma non solo: ad aumentare anche i costi dei voli interni con una crescita media del 43% rispetto allo scorso dicembre.

Torna, quindi, il caro-voli nel Belpaese, con le tariffe dei biglietti aerei per la Sicilia e la Sardegna che stanno raggiungendo picchi non trascurabili proprio in vista delle Feste.

Secondo un’indagine svolta dal Codacons, per raggiungere Catania il 22 dicembre con un biglietto di sola andata la spesa ammonta a 231 euro da Bologna, 242 euro da Firenze, 206 euro da Milano e 239 euro da Torino.

Se già sembra caro, spostando la data più a ridosso di Natale, ad esempio al 23 dicembre, la spesa sale a 286 euro da Firenze e a 273 euro con partenza da Torino.

E Catania non è l’unico esempio.

La ricerca del Codacons ha rilevato che anche per Palermo la situazione non migliora: imbarcandosi da Roma il 23 dicembre (sempre con un biglietto di sola andata) si arriva a spendere 143 euro, da Torino 269 euro, da Milano 220 euro e, addirittura, 314 euro se si parte dall’aeroporto di Bologna.

Questa la situazione attuale per la Sicilia ma anche per la Sardegna, seppur con tariffe leggermente inferiori, non è certo migliore.

I prezzi rimangono infatti elevati con 127 euro per un biglietto solo andata da Milano a Cagliari il 22 dicembre che salgono a 135 se si sceglie di partire la Vigilia di Natale.

Da Torino, invece, sono 211 euro, da Bologna 177 euro e da Venezia 194 euro.

Viaggiare con il trolley: una spesa in più

Le tariffe per i biglietti aerei che abbiamo riportato sono senza dubbio elevate e, in più, non tengono conto dei costi aggiuntivi come quello per la scelta del posto a sedere o del bagaglio a mano che, invece, incidono in maniera significativa sul prezzo finale.

Basti pensare che se si aggiunge alla tariffa base di sola andata un volo di rientro ad esempio il 7 gennaio, con trolley al seguito, il prezzo del collegamento aereo tra il Nord Italia e la Sicilia arriva a superare la quota di ben 500 euro per passeggero emulando la tratta Roma-New York che, nello stesso periodo, parte da 560 euro a persona.

Il caso caro-voli da e per la Sicilia ha attirato l’attenzione del Codacons e dell’Antitrust che ha già aperto una formale istruttoria all’Autorità in modo che intervenga sull’ennesimo rialzo del prezzo dei biglietti aerei durante le festività, un danno soprattutto per studenti e lavoratori che tornano a casa proprio in queste occasioni.