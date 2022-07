È italiana la miglior isola d’Europa (e del mondo)

Perla del Mediterraneo, terra dagli sorci da cartolina, dai paesaggi suggestivi e dalle atmosfere uniche. Ed orgoglio tutto italiano. É lei, Ischia, incoronata dalla prestigiosa rivista di settore Travel+Leisure come Miglior Isola d’Europa e del Mondo. La vincitrice e la più bella di tutte. Un riconoscimento che dona ancora più esclusività e lustro al nostro Paese e in particolare alla Regione che ospita questa terra di rara bellezza, la Campania.

Un risultato emerso da un sondaggio promosso dalla rivista, ormai giunto al suo trentesimo anno, che chiede ai suoi lettori di esprimere la propria opinione in merito alle varie eccellenze turistiche a livello mondiale. E che quest’anno ha visto aggiudicarsi il primo gradino del podio alla bella Ischia, sorpassando altre splendide Isole tra cui Creta, la Corsica ma anche le Maldive, le Galapagos, le Azzorre o Bali, giusto per citarne alcune. Veri e propri paradisi tra cielo e mare e di cui la nostra isola è degna portabandiera.

Nello specifico, il sondaggio di T+L “World’s Best Awards”, ha chiesto ai lettori di valutare le diverse esperienze di viaggio in tutto il Mondo, condividendo, poi, le varie opinioni riguardo le principali città, navi da crociera, spa, compagnie aeree e appunto isole. In particolare per quest’ultime, sono state poste a giudizio del pubblico le attrazioni naturali del posto, le spiagge, il cibo, le attività presenti e i luoghi di interesse. Ma anche, cosa non da poco, la cordialità e l’attenzione dedicata ai viaggiatori durante il proprio soggiorno. Una valutazione a tutto tondo, completa e dettagliata. Cosa che rende la vincita di questo riconoscimento ancora più importante e di grande valore.

Dopotutto Ischia è un vero patrimonio di bellezza. Una terra che sa farsi amare per innumerevoli ragioni. Come, per esempio, i suoi bagni termali. Conosciuti e frequentati da persone di tutto il Mondo. Solo qui, infatti, si possono trovare antiche sorgenti termali e vasche naturali che scorrono e sgorgano direttamente dalla spiaggia, unendosi all’acqua marina in un connubio tutto naturale, dove potersi dedicare dei fantastici bagni rigeneranti e dall’atmosfera indimenticabile. Per una vacanza all’insegna del relax e del benessere più completo.

Ma non solo. Perché Ischia è un’eccellenza anche in termini di spiagge, tra sabbia finissima e tratti di roccia viva. Per il suo mare cristallino e calmo, per la natura verdeggiante e incontaminata, per la sua storia tramandata e vissuta. E che dire, poi, del cibo, dei prodotti tipici locali e della millenaria tradizione della cucina mediterranea. Sapori, profumi e colori che coinvolgono e che avvolgono chiunque li provi in un abbraccio grande e inteso come il mare che circonda questa meraviglia di origine vulcanica.

Un premio che dona ancora più prestigio a una terra dai tratti unici e che sottolinea a livello internazionale la bellezza e l’eccellenza del nostro Paese e di un luogo a dir poco magico. E che, grazie ai suoi paesaggi, alle innumerevoli bellezze naturali, alle città pittoresche, alla forte tradizione, alla cultura e alla vocazione all’accoglienza della popolazione, ha fatto breccia nel cuore di tutti. Per non uscirne mai più.

