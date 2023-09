Giornata del Panorama: i luoghi più incantevoli da visitare in Italia

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Domenica 10 settembre si terrà la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS – organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. L’edizione di quest’anno coinvolgerà dodici Beni del FAI in dieci regioni, da nord a sud della Penisola, a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana, nelle Alpi Biellesi.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di svago, ma anche e soprattutto attività culturali, tra passeggiate panoramiche nelle cornici storiche e naturalistiche dei Beni, visite tematiche condotte da guide specializzate, laboratori creativi, esperienze didattiche interattive, rassegne musicali, trekking al tramonto, escursioni nella vegetazione, esplorazioni marine e tanto altro ancora.

Il patrimonio ambientale e paesaggistico che caratterizza e circonda questi luoghi sarà protagonista assoluto di tutte le iniziative e le attività proposte. Un’occasione per sostare in contesti unici, guardarsi intorno con attenzione, lasciar spaziare lo sguardo e apprezzare con più consapevolezza la bellezza che ci circonda.

Giornata del Panorama: le iniziative nei Beni del Nord

In Trentino, al Castello di Avio a Sabbionara d’Avio, i visitatori verranno accolti con un ventaglio di proposte per scoprire il territorio, dentro e fuori le mura. Sono inoltre previste passeggiate guidate nei dintorni del Bene del FAI a partire dalla Chiesa di Sant’Antonio, per ammirare il maniero da una prospettiva inedita, e visite guidate speciali al Castello per conoscerne la storia e ammirare l’eccezionale panorama sulla Vallagarina. Si potrà, infine, partecipare a una divertente caccia al tesoro per bambini e famiglie e fare un picnic nei giardini terrazzati.

In Piemonte, saranno quattro i Beni che parteciperanno alla “Giornata del Panorama”. Al Castello e Parco di Masino a Caravino, alle porte di Torino, si potrà vivere una giornata dedicata al paesaggio, con approfondimenti sul panorama naturale e antropico che lo circonda. Sarà possibile fare una passeggiata nel parco storico in compagnia di una guida escursionistica ambientale che illustrerà le caratteristiche naturali dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, con focus sugli aspetti storico-folkloristici che il passaggio del ghiacciaio balteo ha lasciato nel corso del tempo. A ciò si aggiungerà l’opportunità di una speciale visita al Castello, con un percorso pensato per le famiglie. Nel Salone da Ballo verrà, invece, ospitato un appuntamento musicale, in collaborazione con l’Orchestra Contrametric Ensemble.

Al Castello della Manta, sulle colline di Manta, fortezza medievale dal fascino severo che si staglia sullo sfondo del Monviso, in provincia di Cuneo, sono in programma visite guidate con affacci dal rivellino e dal giardino delle palme per osservare il panorama circostante, una speciale visita per famiglie tra Castello e bosco, percorsi di trekking – della durata di tre ore – e passeggiate pomeridiane per osservare il paesaggio intorno al maniero, parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del territorio, ma anche ambiente di vita quotidiana. Inoltre, in collaborazione con il Parco del Monviso, per l’intera giornata, ci sarà un’esposizione e vendita di prodotti enogastronomici tipici del territorio e, al termine di ogni visita guidata, una presentazione degli Eco-attori della Riserva Transfrontaliera del Monviso Mab Unesco, imprese e aziende che s’impegnano a rispettare i valori dello sviluppo sostenibile attraverso un percorso di miglioramento continuo, diventando veri e propri “ambasciatori” delle terre del Monviso.

A Magnano, in provincia di Biella, aprirà le porte Villa Flecchia, che vanta una posizione spettacolare in cima all’Anfiteatro Morenico di Ivrea e ospita una preziosa collezione d’arte – la Collezione Enrico – con opere dei più importanti esponenti della Scuola di Rivara. Il pubblico potrà partecipare a una visita guidata alle collezioni pittoriche oppure a una visita seguita da una lezione teorica e pratica di acquerello dal vero, per realizzare la propria veduta da portare con sé in ricordo dell’esperienza vissuta. Sarà inoltre possibile visitare liberamente il giardino e il campo da bocce.

E ancora, l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana, Bene di proprietà della famiglia Zegna, patrocinato dal FAI dal 2014, sarà scenario di “Paesaggio in musica”: due concerti all’aperto e una passeggiata panoramica all’interno di questa vasta area naturalistica nelle Alpi Biellesi. Sempre a Casa Zegna, sarà possibile visitare la mostra “E il giardino creò l’uomo” di Roberto Coda Zabetta e la permanente “From Sheep to Shop”.

In Lombardia, il panorama da contemplare sarà quello del Lago di Como, ben visibile dalla Torre del Soccorso a Tremezzina, in località Ossuccio, che si erge con la sua massiccia mole quadrangolare in pietra di Moltrasio fra la vegetazione che ricopre il monte Gravona. I visitatori, accompagnati da una guida, avranno la possibilità di conoscere la storia e gli aspetti naturalistici del paesaggio intorno alla Torre che domina il Lario fin dal XII–XIII secolo. Dall’alto, lo sguardo potrà spaziare da Bellagio e Villa del Balbianello ad Argegno, dai borghi di Sala Comacina e Ossuccio, fino alle creste dei monti della sponda opposta. Il Bene è raggiungibile con un percorso di 25 minuti in salita su sentiero scosceso, pertanto si consiglia l’utilizzo di scarpe comode.

In Liguria, a svelarsi sarà l’incantevole paesaggio che circonda l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli, monastero benedettino dell’anno mille, tra i boschi del monte di Portofino e il mare azzurro dell’Area Marina Protetta. Tra gli appuntamenti, la visita “Il panorama ritrovato”, in cui verrà approfondita l’evoluzione storico-architettonica dell’Abbazia e del borgo di San Fruttuoso, e una piacevole passeggiata naturalistica, adatta a tutti, della durata di un’ora e mezza, in collaborazione con Ente Parco di Portofino.

In Veneto, a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova, sono previste visite guidate speciali per scoprire questa raffinata dimora di inizio Cinquecento, che offre una prospettiva inedita sul paesaggio intatto e suggestivo dei Colli Euganei, in cui è perfettamente integrata. In più, sarà possibile effettuare passeggiate e percorsi di trekking nei dintorni della Villa, di difficoltà media e della durata di un’ora e mezza, accompagnati da guide naturalistiche.

Giornata del Panorama: le iniziative nel Centro e Sud Italia

Nelle Marche, all’Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati, verranno organizzate due interessanti visite guidate, per osservare il panorama sui Monti Sibillini che permette di spaziare dalla Maiella al Gran Sasso fino al Monte Catria.

In Umbria, al Bosco di San Francesco ad Assisi, pezzo intatto di paesaggio e luogo di armonia e silenzio ai piedi della grandiosa Basilica di San Francesco, si potrà seguire la visita guidata dal titolo “L’arte del paesaggio”, proposta in occasione dei 500 anni della morte di Pietro Vannucci, detto il Perugino.

Nel Lazio, la visita al Parco Villa Gregoriana a Tivoli sarà l’occasione per conoscere la storia e le caratteristiche di questo paesaggio unico e per godere di splendidi panorami. Tra gli appuntamenti, anche una visita dedicata alle piante, al termine della quale a ogni partecipante verrà affidato un seme di una pianta del bosco, con la promessa di riportarla in Villa, una volta germogliata.

In Campania, i protagonisti saranno la Baia di Ieranto a Massa Lubrense e i suoi bellissimi panorami, che si potranno apprezzare grazie a trekking guidati ed esplorazioni dello specchio di mare antistante il Bene del FAI, che fa parte dell’Area Marina Protetta “Punta Campanella”. Si potranno effettuare anche esplorazioni marine in kayak, per conoscere la Baia dal mare e approfondire il lavoro di conservazione ambientale in compagnia dei biologi marini e il “Trekking al tramonto” sui versanti del Monte San Costanzo, che consentirà di godere di un panorama a 360° sui golfi di Napoli e Salerno.

Infine, in Sicilia, al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi di Agrigento saranno proposti laboratori di fotografia per grandi e piccini. Attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, i visitatori verranno condotti alla ricerca degli scorci più suggestivi di quella che fu la “piscina sacra” degli dei nell’ora più romantica della giornata: il tramonto.