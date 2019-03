Da Dubai ad Abu Dhabi in 12 minuti: l’Hyperloop arriva nel 2020

editato in: da

Partirà l’anno prossimo. L’collegherà gli Emirati di Dubai e di Abu Dhabi in soli, viaggiando alla velocità record di

Oggi, per viaggiare da una città all’altra che distano 140 km ci vuole circa un’ora e mezza. Nel 2020, ogni Hyperloop potrà fare 5000 corse all’ora.

SiViaggia era salito a bordo del primo prototipo presentato a Dubai in occasione della Innovation Week lo scorso anno: vagoni avveniristici e niente finestrini. Si potrà viaggiare in una delle due classi: Prima e Seconda chiamate rispettivamente Gold e Silver. Tra le due classi cambia il tipo di poltrona, che nel caso della Prima Classe è più larga, più avvolgente, più comoda e rivestita di pelle, e il numero di posti a sedere: la Gold consente a ogni passeggero una maggiore privacy. In entrambe le classi le poltrone sono state disegnate da BMW. Sui sedili saranno installati degli schermi per intrattenere i viaggiatori.

In un anno di sperimentazioni, però, sono stati apportati dei miglioramenti mostrati all’annuale Innovation Week. All’interno di Hyperloop c’è un campo elettromagnetico che gli consente di raggiungere tale velocità. Durante l’intero viaggio i passeggeri dovranno tenere le cinture di sicurezza sempre allacciate.

Il treno dei record sarà pronto per essere inaugurato durante Expo 2020 Dubai, l’esposizione universale che partirà il 20 ottobre 2020. Il tema dell’Expo è “Connecting Minds, Creating the Future” (“Collegare le menti, creare il futuro”): quale modo migliore di rispettare la tematica se non con un treno più veloce del mondo?