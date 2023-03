La classifica dei migliori aeroporti del mondo per il 2023

Dalla qualità dei servizi offerti ai passeggeri all’efficienza a terra: sono numerosi gli indicatori che fanno di un aeroporto una vera eccellenza su scala globale. Skytrax, agenzia britannica che si occupa di ricerca in ambito di aviazione civile, compila annualmente la sua classifica degli aeroporti migliori al mondo, che ci offre un’idea generale su cosa possiamo aspettarci nel caso in cui stessimo programmando il nostro prossimo viaggio. Per il 2023, c’è anche una bellissima sorpresa che riguarda l’Italia.

I migliori aeroporti al mondo per il 2023

Intervistando migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, Skytrax traccia ogni anno la classifica dei migliori aeroporti su scala globale, valutando un’ampia gamma di servizi (tra cui il check-in, l’efficienza all’imbarco, l’offerta gastronomica e la pulizia). Ne emerge così un quadro piuttosto chiaro su quali sono gli aeroporti ideali presso cui viaggiare, sia che si tratti solamente di uno scalo che del nostro punto di partenza o di arrivo. Al primo posto, non ci sorprende trovare ancora una volta l’aeroporto di Singapore.

Rimasto in vetta alla classifica per ben otto anni di fila, nel 2021 e nel 2022 aveva lasciato spazio all’aeroporto Hamad di Doha, in Qatar (che vanta, tra i suoi servizi, un gran numero di tour sensazionali per chi fa uno stop-over). Ora torna a prendere lo scettro come miglior scalo al mondo: l’aeroporto Changi di Singapore è considerato anche il migliore in Asia, quello che ha una miglior offerta per il tempo libero e quello con i migliori ristoranti. Insomma, un successo a tutto tondo: in effetti, all’interno dell’immensa struttura che ospita i terminal ci sono infinite possibilità.

Oltre alle immancabili boutique dove fare shopping in attesa del prossimo volo, ci sono infatti ampi spazi verdi creati artificialmente per rendere l’ambiente il più green possibile. Le attrazioni più amate sono senza dubbio il Vortice di Pioggia, una cascata al coperto alta ben 40 metri, la Valle della Foresta, che si estende per 5 piani, e il Giardino delle Farfalle. Quali sono gli altri aeroporti premiati? Al secondo posto c’è quello di Doha, mentre sul gradino più basso del podio troviamo quello di Tokyo Haneda. In classifica c’è però anche un’eccellenza tutta italiana.

L’incredibile traguardo dell’aeroporto di Roma Fiumicino

L’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino si aggiudica la 13esima posizione nella classifica dei migliori al mondo per il 2023, stilata da Skytrax. È un successo incredibile, considerando che appena un anno fa si trovava al 24esimo posto: un balzo in avanti davvero notevole, che lo porta ad inserirsi nella Top 20 degli aeroporti che offrono un servizio di altissima qualità. Questo non è certo il primo riconoscimento che lo scalo della capitale riesce ad ottenere, negli ultimi anni. Merito di una sempre maggior attenzione all’offerta rivolta ai passeggeri, che ha permesso all’aeroporto di scalare tutte le classifiche.

È sempre Skytrax ad aver attribuito a Fiumicino ben 5 stelle, come premio per gli standard eccellenti da esso raggiunti. E andando ancora un po’ più indietro nel tempo, appena un anno fa l’aeroporto romano aveva vinto i Best Airport Awards nella categoria “oltre 40 milioni di passeggeri”, conquistando il titolo di miglior aeroporto d’Europa. Insomma, un orgoglio tutto italiano che simboleggia qualità nei servizi, tecnologia all’avanguardia e cura per i viaggiatori, un esempio da imitare.