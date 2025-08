Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Gli italiani preferiscono le ferie a settembre: tra le mete più ambite la Sardegna

Le notizie parlano di bollino nero sulle autostrade ad agosto, ma i dati parlano chiaro: c’è un’inversione di rotta. Nonostante siano ancora tanti gli italiani a partire nel mese clou dell’estate, sono altrettanto numerose le famiglie che hanno virato verso un altro periodo.

Federturismo ha diffuso uno studio mostrando come le prenotazioni a settembre siano in aumento, mostrando un interesse per un periodo altrettanto piacevole ma con un meteo più gestibile e prezzi decisamente più accessibili. Come mostrato nel report, il nostro Paese sta vivendo una stagione turistica vivace e in costante evoluzione, con numeri interessanti che raccontano una nuova tendenza: sempre più italiani scelgono settembre per andare in vacanza.

Boom di prenotazioni a settembre: i motivi

Perché settembre? I motivi sono semplici: prezzi più bassi, clima più mite e meno affollamento. Tre elementi che stanno spingendo tanti italiani a rimandare le ferie di qualche settimana, evitando così il caos tipico di agosto. A confermarlo è Federturismo, che sottolinea come questo mese stia diventando una finestra strategica per l’offerta turistica italiana ed estera.

Le temperature estive sempre più alte e la voglia di vacanze più rilassate stanno ridisegnando il calendario delle ferie. La presidente di Federturismo, Marina Lalli, ha spiegato che se luglio e agosto restano i mesi preferiti, stiamo assistendo a una crescente distribuzione delle partenze anche su giugno e settembre. Insomma, un’estate sempre più lunga, ma meno concentrata.

A favorire il cambiamento ci pensa proprio un approccio generale diverso al viaggio e alla vita quotidiana. Marina Lalli, come raccontato da Ansa, sottolinea il legame tra il nuovo trend e una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro e al boom dello smart working che permette di lavorare da remoto, allungare il soggiorno o partire in periodi diversi da quelli a cui eravamo abituati.

Le mete preferite dagli italiani

Il mare resta il grande classico dell’estate italiana: Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria sono sempre tra le mete più ambite. Ma occhio alla montagna, che sta conquistando cuori (e prenotazioni): +2,2% di pernottamenti, con il Trentino-Alto Adige in testa come destinazione perfetta per chi cerca temperature più fresche, natura e relax.

Chi invece vuole lasciare il Paese guarda a mete consolidate come Grecia, Spagna e Nord Europa, ma ci sono anche delle sorprese: il Giappone registra un vero e proprio boom, così come le destinazioni del Nord e dell’Est Africa, sempre più gettonate anche grazie a nuove rotte aeree e pacchetti vantaggiosi.

Se gli italiani si muovono in modo più flessibile e intelligente, gli stranieri non sono da meno. Le città d’arte italiane, Roma, Milano, Firenze e Venezia, continuano ad essere le regine dell’estate per il turismo internazionale. Secondo Federturismo, l’occupazione delle camere è all’80%, con turisti provenienti in gran parte da Francia, Regno Unito, Germania e Stati Uniti.

E se parliamo di lusso, la mappa è chiara: i big spender internazionali amano ancora Capri, Ischia, Taormina e Porto Cervo. Le località glamour della penisola non perdono appeal, anzi: continuano a essere un magnete per chi cerca vacanze al top di gamma.

Insomma: settembre è il nuovo agosto, l’estate italiana sta cambiando e sembra che l’obiettivo di risparmiare e stare lontani dai luoghi troppo affollati stia mostrando un interesse verso periodi dell’anno diversi dai grandi esodi e ponti.