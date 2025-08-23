Turismo, Italia numero uno in Europa per sicurezza e reputazione

Passeggiate serene, accoglienza unica e non solo: il Belpaese si distingue in Europa tra i turisti di tutto il mondo per un'alta percezione di sicurezza in vacanza

Foto di Priscilla Piazza

Priscilla Piazza

Content writer

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Pubblicato: 23 Agosto 2025 07:30

iStock
Turista ammira il centro storico di Siena

Chi sceglie l’Italia come destinazione di viaggio non viene qui solo per la pasta fatta in casa, le città d’arte o le spiagge da cartolina: viene anche perché si sente al sicuro. Ed è proprio questa la chiave del nuovo primato europeo. Secondo i dati del ministero del Turismo, elaborati su base Data Appeal, l’Italia non solo continua a scalare la classifica del gradimento generale dei turisti, ma conquista addirittura il primo posto per percezione di sicurezza tra i big player del turismo europeo.

Il sentiment complessivo tocca quota 86,4 punti (in crescita rispetto al 2024), un punteggio che porta il Belpaese a superare Francia e Spagna, posizionandosi subito dopo la Grecia. Ma la vera sorpresa arriva dai dati legati alla qualità dell’esperienza: nella sottocategoria “sicurezza”, l’Italia stacca tutti con 48,9 punti, lasciandosi dietro Francia (38,2), Spagna (36,2) e Grecia (33,2).

