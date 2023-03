Strabiliante scoperta in Egitto: ecco cosa è stato ritrovato

Fonte: iStock

Il mondo dell’archeologia non smette mai di riservare entusiasmanti novità e sorprese che affascinano e consentono di avere una visione sempre più chiara di epoche remote.

Ed è questo anche il caso dell’eccezionale scoperta avvenuta ad Abido, una delle più antiche città dell’Alto Egitto, sulla riva sinistra del Nilo a 530 chilometri circa a sud del Cairo, sede di una necropoli collegata con This, la capitale delle prime due dinastie, e custode delle monumentali tombe dei primi faraoni, di ampi cimiteri di privati e funzionari con innumerevoli stele, e di due palazzi fortificati risalenti all’età protodinastica.

La strabiliante scoperta avvenuta presso l’area del tempio di Ramses II

La missione archeologica della New York University (che sta portando avanti da anni molteplici progetti di ricerca segnati da scoperte di notevole importanza) in corso presso l’area archeologica egiziana ha riportato alla luce, nell’area del tempio di Ramses II, oltre 2000 teste di ariete mummificate che risalgono al Periodo Tolemaico (che durò circa tre secoli fino alla conquista romana nel 30 a.C.), nonché un imponente edificio della VI dinastia.

L’annuncio della nuova e strabiliante scoperta è arrivato dal Segretario Generale del Consiglio Supremo delle Antichità, il Dott. Mostafa Waziri, che ha sottolineato come questa sia una delle scoperte più significative degli ultimi anni in quanto consente di comprendere meglio come si svolgeva la vita in questa zona.

I preziosi reperti riportati alla luce

Come accennato, durante gli scavi gli archeologi hanno rinvenuto oltre 2000 teste mummificate di ariete ma non è tutto: oltre a esse, hanno ritrovato anche un gruppo di pecore, capre selvatiche, mucche, cani, manguste e cervi, tutti collocati presso uno dei magazzini della zona nord del tempio di Ramses.

Secondo il capo della missione, il Dott. Sameh Iskandar, tali resti mummificati potrebbero aver avuto la funzione di offerte votive donate al culto del dio ariete Khnum, ben presente ad Abido durante il Periodo Tolemaico.

Inoltre, sarebbero la conferma che Ramses II veniva ancora venerato mille anni dopo la sua morte.

E se già un tale ritrovamento ha un che di sensazionale, non è tutto.

Infatti, il team di ricerca ha riportato alla luce anche un edificio risalente alla VI dinastia (ovvero intorno al 2300 a.C.) contraddistinto da un disegno architettonico singolare dalle spesse ed enormi mura, larghe all’incirca 5 metri.

Una costruzione che si rivela molto importante per gli studiosi poiché permette loro di riflettere sull’architettura e sulle attività in essere ad Abido durante l’Antico Regno, cioè mille anni prima che Ramses II realizzasse il proprio tempio.

In più, oltre alle teste mummificate di animali e al grande edificio, sono stati scoperti anche papiri, vestiti e scarpe in cuoio, statue, e una porzione del muro di cinta settentrionale.

Sulla base dei sorprendenti ritrovamenti, ora la missione archeologica della New York University proseguirà con la documentazione e lo studio di quanto emerso in questa stagione di scavo per gettare nuova luce sui vari reperti rinvenuti, sul loro significato e sulle informazioni che possono apportare per accrescere il bagaglio di conoscenze sull’Antico Egitto.

Una scoperta che, al pari delle altre, apre le porte a ulteriori conoscenze.