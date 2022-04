Secondo gli stranieri questo è l’anno dei grandi viaggi in Italia

Dopo i due anni difficili della pandemia, che hanno messo a dura prova l’industria dei viaggi, ci stiamo finalmente avvicinando a una nuova normalità, accompagnata da un desiderio finora represso di fare le valigie e raggiungere le destinazioni da tempo sognate per le vacanze. Ma quali sono le mete più ambite dai turisti internazionali? A rispondere sono gli specialisti dei viaggi di lusso, secondo i quali questo sarà l’anno del gran ritorno dei visitatori stranieri in Italia.

L’Italia che piace ai viaggiatori di lusso

Ora più che mai i viaggiatori sentono la necessità di vivere esperienze autentiche, il più possibile lontano dalla folla. Il nostro Paese offre una varietà di luoghi dove riconnettersi con la natura e riscoprire il valore del tempo sospeso, delle passeggiate tra città e borghi ricchi di arte e storia (alcuni dei quali stanno per rinascere), ma anche di esplorare le meraviglie di territori finora meno visitati dagli stranieri. A tal proposito, secondo John Skelton, consulente di viaggi di lusso di “Condé Nast Traveler”, tra le mete più ambite dai visitatori stranieri ci sono senz’altro l’Umbria, la Sicilia e la Puglia.

Ariane Henry di Vision Travel cita invece la Sardegna, tra le mete preferite per una vacanza all’insegna dell’autenticità e della bellezza, al pari dell’Egitto e delle Svalbard in Norvegia. Cresce, l’interesse per i viaggi all’insegna del benessere, e in questo l’Italia la fa da padrona, con le sue rinomate destinazioni termali (qui le più belle da visitare in primavera). E vanno per la maggiore anche i soggiorni in villa o quelli che includono le lezioni di yoga e meditazione, o escursioni guidate.

Per Harry Hastings, le spiagge della Costa Smeralda sono in cima alle preferenze dei viaggiatori di lusso, soprattutto da parte di famiglie e piccoli gruppi di amici, al pari di quelle di Bahia o dei viaggi più avventurosi in Amazzonia e nel Pantanal.

Le tendenze per le vacanze 2022

La tendenza finora emersa per i viaggi del 2022 è quella di regalarsi soggiorni più lunghi. Se prima i turisti stranieri preferivano prenotare due settimane alla volta per esplorare una destinazione, ora pensano di prolungare le vacanze per un mese o più in uno stesso luogo.

Nel 2022 il Mediterraneo sembra essere tornato di moda, tra i visitatori di tutto il mondo. Si sta registrando una maggiore domanda di noleggio di yacht, mentre aumentano i viaggi in famiglie allargate, con cinque-sette membri. Si rafforza anche il “country hopping”, ossia la tendenza a visitare più destinazioni in una sola vacanza, con turisti che prediligono combinare Italia e Grecia, Croazia e Grecia, o Turchia ed Egitto.

Come risultato della pandemia, che ha messo in luce la fragilità della vita, sempre più viaggiatori si stanno scoprendo desiderosi di dedicarsi esperienze spirituali, in luoghi mistici e siti religiosi, per trovare una connessione più profonda con se stessi e il mondo che li circonda. C’è soprattutto voglia di natura e avventura all’aria aperta, associate a una forma di viaggio più consapevole, rispettoso dell’eco-sistema e delle comunità locali. Il 2022 è anche l’anno della flessibilità e dell’indipendenza. In tanti preferiscono avere il controllo sui propri viaggi, scegliendo di spostarsi in solitaria, o cercando comunque soluzioni quanto più adattabili alle proprie esigenze.

Aumenta, infine, la domanda di piccole crociere private, come le chiatte ultra-lusso per le esplorare le città lungo i fiumi o quelle o le chiatte “boutique vintage”, una sorta di ‘bolla’ galleggiante con il proprio equipaggio, simile a uno yacht o a una villa in affitto con personale.