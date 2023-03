Puoi adottare gli alberi di questa montagna italiana

Fonte: iStock Il progetto per adottare un albero

Sono il polmone verde del nostro pianeta, ma troppo spesso ci si dimentica di quanto siano importanti: gli alberi non fanno bene soltanto all’uomo, ma anche alla natura. Incendi e deforestazioni mettono a rischio la loro sopravvivenza, quindi non si può fare altro che prendersene cura con grande amore e attenzione. Aiutare a piantare nuovi alberi è un modo per garantire un futuro roseo alla Terra, ma non l’unico. Anche quelli che già popolano i boschi e le foreste hanno bisogno di essere aiutati e protetti. Uno dei gesti più semplici ma significativi è adottare un albero, dando vita a un legame fortissimo come quello che si crea con il progetto “MontepisanoTree” che prende proprio il nome dalle montagne del Sub appennino Toscano.

Un progetto che si prende cura dell’ambiente

È qui, tra le province di Pisa e Lucca, che si possono adottare gli alberi del Monte Pisano. “MontepisanoTree” permette a chiunque di diventare una sorta di “custode” di questi alberi. Grazie a un semplice versamento, è possibile garantire le cure necessarie ai vari arbusti. Far parte di questo progetto vuol dire contribuire alla manutenzione e valorizzazione del bosco. Troppo spesso quest’ultimo viene minacciato dagli incendi, come è successo negli scorsi anni in questa parte della Toscana quando sono state bruciate centinaia di ettari di vegetazione.

Se invece ci fosse stata una corretta manutenzione, i danni sarebbero stati molto più contenuti. Avere boschi floridi e ricchi di alberi, inoltre, è fondamentale per contrastare e ridurre gli effetti del cambiamento climatico, un dettaglio che fa la differenza sia per le nostre vite che per quelle degli animali e delle piante. Aderendo al progetto “MontepisanoTree”, si verrà periodicamente aggiornati sulla salute dell’albero che ha ricevuto le cure grazie all’adozione, si avrà una targhetta personalizzata e si permetterà al progetto stesso di andare avanti.

Alla scoperta di Monte Pisano

Ci sono tanti luoghi in Italia in cui la natura trionfa e uno di questi è proprio Monte Pisano, noto anche come Monti Pisani. La vetta principale di questo sistema montuoso è il Monte Serra che sfiora i mille metri, inoltre tutto il territorio circostante è caratterizzato da luoghi suggestivi che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita. Piccoli borghi medievali come Calci e tutto quello che è rimasto delle antiche fortificazioni si alternano a santuari e persino acquedotti romani. In passato i Monti Pisani erano il luogo ideale per estrarre la pietra, gran parte della quale è stata utilizzata per costruire uno dei monumenti più belli che sorgono a pochi chilometri da qui, il Duomo di Pisa.

C’è tanto verde e non mancano neanche le prelibatezze gastronomiche. L’olio che si produce da queste parti è tra i più apprezzati della Toscana, tanto e vero che lungo i vari percorsi dei Monti Pisani si possono incontrare tantissimi ulivi. Anche le castagne e i funghi sono tipici del posto e fanno apprezzare ancora di più questi boschi. Adottare un albero del Monte Pisano non è soltanto un modo per fare qualcosa di concreto in favore dell’ambiente e della sua tutela, ma anche l’occasione per scoprire e visitare luoghi incantevoli e incontaminati in cui la natura si esprime al meglio.