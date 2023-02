Puoi sposarti in un bosco monumentale gratis: succede in Italia

Fonte: Bosco di Paliano Sposarsi in un Bosco gratis: succede in Italia

Il nostro Paese è un luogo meraviglioso. Lo è per via di quel patrimonio storico, artistico e culturale di immenso valore conosciuto in tutto il mondo. Per i paesaggi plasmati da Madre Natura, quelli che si perdono nel mare e nell’orizzonte, per i monumenti architettonici che sono diventati i simboli di città e regioni, per le sculture, le case, il cibo e le persone.

Insomma, l’Italia è davvero bellissima e non smette mai di sorprendere. Lo sanno bene tutti quei viaggiatori che ogni giorno attraversano il globo per raggiungere le città d’arte, le grandi metropoli e i piccoli borghi che custodiscono tradizioni, storie e leggende che appartengono al nostro popolo.

Le cose da fare e da vedere nel BelPaese sono tantissime, e tutte sono destinate a incantare. Proprio in Italia, infatti, è possibile vivere e condividere quelle che sono le esperienze più suggestive e romantiche di sempre, come sposarsi all’interno di un bosco monumentale.

Sposarsi in un bosco in Italia

Le meraviglie che appartengono al nostro Paese, dicevamo, sono tantissime e tutte sono destinate a sorprendere e a incantare. Parte del nostro immenso patrimonio è caratterizzato dalla presenza di aree naturalistiche bellissime. Spiagge, mari e laghi, parchi boschi e foreste sono i luoghi prediletti degli amanti della natura, ma anche posti destinati a regalare visioni incredibili e straordinarie.

Ed è proprio all’interno di un bosco situato a pochi chilometri dalla Capitale che oggi vogliamo portarvi. Tra Roma e Frosinone, infatti, esiste un’oasi naturalistica davvero incredibile, inserita nel Monumento Naturale Mola di Piscoli e Selva di Paliano.

Il suo nome è Bosco di Paliano, e si tratta di un terreno che si snoda su una superficie di oltre 30 ettari, dove tutto viene svolto nel massimo rispetto della natura che qui ha scelto di manifestarsi in tutto il suo splendore.

Si tratta di un vero e proprio luogo magico che permette a cittadini e viaggiatori di scoprire e riscoprire la bellezza più autentica della natura, invitando a recuperare un contatto primordiale con questa.

Sotto le maestose querce secolari si snodano diversi sentieri ombreggiati accessibili a tutti. Una passeggiata qui, infatti, si trasforma in un’esperienza incredibile, accompagnata dalla colonna sonora più bella di sempre: la musica della natura.

Non solo passeggiate però, il Bosco di Paliano, infatti, può diventare anche la location naturale di uno dei momenti più romantici e significativi della vita di una coppia. Sì perché all’interno di questa oasi ci si può sposare gratuitamente.

Come in una fiaba: come sposarsi nel Bosco di Paliano gratis

Tutti i promessi sposi, che attendono solo di pronunciare il fatidico sì e di scambiarsi promesse d’amore eterno, potranno farlo quest’anno all’interno dello splendido Bosco di Paliano. L’oasi naturalistica inserita nel Monumento Naturale Mola di Piscoli e Selva di Paliano, infatti, ha scelto di trasformarsi nella location fiabesca di un matrimonio indimenticabile.

L’offerta è destinata a unioni e matrimoni civili: il Bosco di Paliano viene messo a disposizione e in maniera gratuita per la prima cerimonia dell’anno. I promessi sposi che effettueranno la prima prenotazione dell’anno, infatti, non sosterranno alcun costo per organizzare il matrimonio in questa location fiabesca.

Insomma, se avete intenzione di sposarvi, e coronare il vostro sogno d’amore, questo bosco è davvero il posto giusto.