Un territorio pieno di castelli, città d'arte e borghi da scoprire ed eventi: ecco perché organizzare un viaggio in Olanda quest'estate

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Imperdibile lo splendido castello di Haar

Mulini a vento e campi di tulipani? Sicuramente l’immaginario dell’Olanda è quello ma per l’estate c’è molto di più. Per il 2026 i Paesi Bassi aspettano i viaggiatori tra festival musicali, canali e spiagge del mare del Nord che meritano una visita… ma soprattutto una formula promozionale per i treni davvero imperdibile.

Come funziona l’abbonamento treni per girare l’Olanda

E se vi dicessimo che bastano 49 euro al mese per salire su un treno e girare i Paesi Bassi da cima a fondo? Senza restrizioni di tratta né dover pagare ogni volta un biglietto diverso: è questo il progetto di Nederlandse Spoorwegen, la compagnia ferroviaria nazionale olandese che l’ha lanciato per l’estate 2026.

Il progetto si chiama Nederland Dal Vrij e in poche parole funziona così: si acquista l’abbonamento, e per uno o due mesi si può viaggiare liberamente su tutta la rete ferroviaria del Paese negli orari fuori punta. Di norma lo stesso tipo di abbonamento costerebbe quasi 128 euro mentre per l’estate 2026 la promozione la propone a soli 49 euro. Attenzione, la promozione del doppio mese a questo prezzo vantaggioso è valida fino al 30 giugno.

Gli orari fuori punta coprono una fetta generosa della giornata. Dal lunedì al venerdì si viaggia dalle 9 alle 16 e poi di nuovo dalle 18:30 fino alle 6:30 di mattina. Nei weekend la finestra si allarga ulteriormente: dal venerdì sera alle 18:30 fino alle 4 del mattino del lunedì.

La rete ferroviaria olandese conta circa 400 stazioni. Da Amsterdam puoi arrivare a Utrecht in mezz’ora. A L’Aja in cinquanta minuti. Da Groningen a Middelburg, dall’estremo nord fino alla costa meridionale dello Zeeland, il Paese si attraversa con una comodità che in pochi si aspettano. L’unica eccezione è l’Eurostar che resta escluso.

Scoprire le ferrovie più belle

Nei Paesi Bassi le stazioni ferroviarie meritano una visita tanto sono belle. Groningen Centrale, ad esempio, è una delle stazioni più bella dei Paesi Bassi dal punto di vista artistico e architettonico.

Diverso il carattere di Rotterdam Blaak, che invece è un nodo di trasporto ma si segnala per l’architettura: la cupola trasparente a livello strada, larga 35 metri, ha un aspetto vagamente futuristico che colpisce anche chi ci passa di sfuggita.

Poi ci sono le stazioni più grandi come Amsterdam e Utrecht, attrezzate con display digitali, Wi-Fi a bordo e prese USB sui sedili. Funzionali e con una loro eleganza.

Altrettanto suggestiva Soestdijk, che è quasi il contrario di tutte le altre. Una stazione piccola, quasi dimessa, in mezzo alla campagna. Eppure, ha una storia: serviva la famiglia reale olandese, visto che il palazzo di Soestdijk è a dieci minuti di bicicletta.

Altri motivi per raggiungere i Paesi Bassi quest’estate

Pride Amsterdam

Dal 25 luglio al 2 agosto vanno in scena 2 settimane di festeggiamenti per celebrare la libertà dell’amore e il rispetto; l’appuntamento più atteso è però quello della Canal Parade attesa per il 1 agosto lungo i canali.

North Sea jazz Festival

Dal 10 al 12 luglio un evento musicale imperdibile: Ad Ahoy Rotterdam va in scena il più grande festival jazz coperto al mondo e ospiterà per la nuova edizione oltre 150 talenti tra cui nuovi nomi emergenti che stanno dando voce a un genere musicale immortale.

Dekmantel Festival

Dal 29 luglio al 2 agosto gli amanti della musica elettronica possono invece prevedere la partecipazione a uno degli appuntamenti più celebri e avanguardistici di Amsterdam con una diffusione in vari spazi verdi all’aperto e club tra cui il celebre Amsterdamse Bos.

Visitare castelli e dimore storiche

I Paesi Bassi contano circa 600 castelli e dimore storiche sparse sul territorio; con un po’ di organizzazione si può fare un giro che combini treno, bici e qualche deviazione verso residenze nobiliari che difficilmente finiscono nelle guide più popolari.