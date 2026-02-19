Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

La più diffusa narrativa sul Medio Oriente tende a oscillare tra due estremi: da un lato l’immaginario ultramoderno delle metropoli verticali, dall’altro la dimensione desertica più tradizionale. Kuwait City, infatti, si colloca in una posizione diversa, più misurata e meno spettacolarizzata, ma proprio per questo interessante.

È una capitale che ha scelto di crescere senza eccessi, puntando su infrastrutture solide, investimenti culturali e un’identità urbana coerente. Il 2026 rappresenta un momento favorevole per inserirla nel proprio itinerario di viaggio, soprattutto grazie al nuovo collegamento diretto con l’Italia. Ma al di là della novità logistica, Kuwait City offre un’esperienza che merita di essere analizzata con attenzione: un equilibrio tra modernità, tradizione e strategia culturale che oggi racconta molto del presente del Golfo.

Nuovo collegamento diretto a Kuwait City

Dal 20 maggio 2026, Jazeera Airways inaugura il volo diretto tra l’aeroporto di Milano-Bergamo (BGY) e Kuwait City. La rotta sarà operativa tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) con Airbus A320neo, ampliando a 43 i Paesi collegati dallo scalo lombardo.

Si tratta di un passaggio strategico sotto diversi profili. In primo luogo, semplifica l’accesso a una destinazione che finora richiedeva spesso uno scalo intermedio in altri hub del Golfo. Ridurre i tempi di viaggio e la complessità delle coincidenze modifica la percezione stessa della meta: Kuwait City diventa più immediata, più pianificabile, più competitiva. In secondo luogo, il nuovo collegamento rafforza le relazioni economiche e culturali tra Europa e Medio Oriente. Il Kuwait è un Paese con un alto potere d’acquisto e una crescente apertura verso l’interscambio culturale e commerciale.

Per il viaggiatore, il volo diretto rappresenta dunque la possibilità di esplorare una capitale ancora poco inflazionata dal turismo di massa. In un contesto globale in cui molte città turistiche soffrono di overtourism, Kuwait City offre un’alternativa meno caotica e congestionata, mantenendo però standard elevati in termini di servizi e sicurezza.

Eventi da non perdere a Kuwait City nel 2026

Il calendario culturale della capitale kuwaitiana è uno degli elementi più interessanti per chi pianifica un viaggio nel 2026. Negli ultimi anni il Paese ha investito in modo consistente nelle arti performative e nella programmazione internazionale, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel panorama culturale del Golfo.

Il fulcro di questa strategia è il Sheikh Jaber Al-Ahmad Cultural Centre, un complesso architettonico contemporaneo che ospita stagioni teatrali, concerti sinfonici, festival di danza e rassegne multidisciplinari. Il 2026 si preannuncia infatti come un anno di consolidamento per le produzioni internazionali e per le collaborazioni con istituzioni artistiche straniere.

Tra gli appuntamenti più rilevanti in ambito lifestyle e business figura invece la Kuwait Fashion & Beauty Expo 2026, esposizione dedicata a moda, cosmetica, skincare e nuove tendenze del settore. L’evento richiama designer, brand regionali e operatori internazionali, posizionando la città come hub emergente per l’industria beauty nel Golfo.

Accanto alla programmazione contemporanea, non mancano momenti di forte identità nazionale. Le celebrazioni della Festa Nazionale del Kuwait, che si svolgono a febbraio, trasformano la città e le Kuwait Towers, simbolo urbano affacciato sul Golfo Persico, diventano in queste occasioni uno dei punti focali delle celebrazioni.

Sul piano religioso e culturale, la Grand Mosque rappresenta un luogo di estrema rilevanza. Oltre alla funzione spirituale, offre visite guidate che permettono di comprendere l’architettura islamica e il significato simbolico degli spazi. Infine, il Souq Al-Mubarakiya consente di entrare in contatto con la dimensione più tradizionale della città. Il mercato storico, con le sue botteghe di spezie, tessuti e artigianato, offre un’esperienza che racconta le radici mercantili del Kuwait. Nei mesi più freschi, tra autunno e primavera, l’area ospita anche eventi gastronomici e iniziative culturali che animano il centro storico.