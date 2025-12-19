Laurent Grandguillot Le colonne di sostegno della nuova funivia urbana

Parigi continua a sorprendere anche sul fronte della mobilità urbana. Dal 13 dicembre è entrata ufficialemente in funzione la funivia urbana più lunga d’Europa, un’infrastruttura innovativa che cambia il modo di spostarsi nella periferia sud-est della capitale francese.

Sospesa sopra tetti, autostrade e binari dell’alta velocità, la nuova linea Câble C1 rappresenta una soluzione moderna, ecologica e veloce per collegare zone densamente popolate che finora erano penalizzate dai trasporti tradizionali. Con i suoi 4,5 chilometri di percorso e un tempo di percorrenza di appena 18 minuti, la funivia parigina diventa non solo un simbolo di innovazione, ma anche un’interessante attrazione urbana per chi visita la città.

Il progetto della funivia urbana di Parigi

La linea Câble C1 è la prima cabinovia urbana di Parigi e collega cinque comuni della periferia sud-orientale: da Créteil a Villeneuve-Saint-Georges, nel dipartimento della Val-de-Marne.

Il tragitto attraversa un’area complessa dal punto di vista infrastrutturale, segnata da grandi arterie stradali e linee ferroviarie, dove la costruzione di una metropolitana non era praticabile. Proprio per questo la funivia si è rivelata la soluzione più efficace.

Laurent Grandguillot

Il progetto, costato 138 milioni di euro, è stato completato in circa tre anni di lavori, dopo un lungo iter iniziato già nel 2004 e caratterizzato da numerosi ostacoli tecnici e politici.

Per garantire la sicurezza del servizio, Île-de-France Mobilités (la società regionale che gestisce i trasporti dell’agglomerato parigino) ha collaborato con Météo-France (servizio metereologico francese) analizzando i dati sul vento degli ultimi 35 anni, riducendo così il rischio di interruzioni – come accade in alta montagna. Le colonne di sostegno, alte fino a 45 metri, sono state progettate anche per limitare l’impatto visivo e tutelare la privacy dei residenti.

Non sono mancate le polemiche, sia per il sorvolo dei quartieri sia per i temi legati alla sicurezza a bordo delle cabine. Le autorità regionali hanno risposto garantendo videosorveglianza continua e standard di sicurezza elevati. Dal successo della funivia di Parigi dipenderà la realizzazione di linee anche in altre città della Francia (Nizza, Bordeaux e Marsiglia), seguendo esempi già presenti in oltre 80 città nel mondo.

Laurent Grandguillot

Come usarla

La nuova funivia urbana di Parigi è pensata soprattutto per i residenti, ma può essere utilizzata facilmente anche da visitatori e pendolari. Il servizio prevede 105 cabine, ciascuna con una capienza massima di 10 persone, e un passaggio ogni 27 secondi. La previsione è di circa 11.000 passeggeri al giorno, un dato che conferma l’importanza strategica della linea.

Uno dei principali vantaggi è il tempo di percorrenza: lo stesso tragitto che in autobus o in auto può richiedere fino a 40 minuti, viene coperto in soli 18 minuti. La funivia è inoltre perfettamente integrata nel sistema di trasporto pubblico parigino. Per salire a bordo è sufficiente un normale biglietto dell’autobus o un abbonamento valido anche per la metropolitana, rendendo l’esperienza semplice e accessibile.

Dal punto di vista pratico, la linea consente un collegamento più rapido con la linea 8 della metropolitana, migliorando l’accesso al centro di Parigi dalle aree più isolate. In futuro, il capolinea potrebbe persino essere esteso fino all’aeroporto di Orly, aprendo nuovi scenari per la mobilità urbana e per il turismo.