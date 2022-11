Natale a casa Windsor: aperte le porte delle residenze reali

Fonte: Getty Images Decorazioni natalizie al castello di Windsor

Il Natale è quel periodo che fa sognare a occhi aperti, che fa impazzire grandi e bambini. Quello durante il quale tutto ciò che conosciamo si trasforma di incredibile meraviglia. Le case, le facciate degli edifici, le strade, le piazze e i quartieri s’illuminano di bellezza, mentre nell’aria si diffondono profumi e suoni che incantano e lasciano senza fiato.

A partire dal 1° dicembre, e anche un po’ prima, la magia si diffonde in ogni angolo del mondo, permettendo a viaggiatori, turisti e cittadini di toccare con mano il miracolo natalizio. E se è vero che ogni luogo del pianeta diventa incredibilmente speciale in questo periodo, è altrettanto vero che ci sono alcune destinazioni che incantano, come loro solo sanno fare.

Oltre i mercatini, che sono sempre in cima alle nostre travel wish list, c’è qualcosa di davvero straordinario che possiamo fare quest’anno a partire dall’ultima settimana di novembre: trascorrere il Natale all’interno delle residenze della famiglia reale. Scopriamo come.

Natale a casa Windsor

Per gli appassionati di principi, cavalieri e regnanti, i castelli rappresentano una meta assolutamente da raggiungere. E quale Paese, se non il Regno Unito, è l’emblema delle storie reali? Qui è possibile andare alla scoperta di fortezze, castelli fiabeschi e leggendari e lasciarsi suggestionare da tutte le storie conservate al loro interno.

Sempre qui è possibile ammirare quello che è il più grande, antico e celebre castello del mondo, quello della residenza della famiglia reale inglese.

Situato nella contea del Berkshire, nel Regno Unito, il Castello di Windsor ha da sempre ricoperto un ruolo fondamentale all’interno della storia del Paese, non solo per la sua fondazione, che risale al XI secolo per volontà di Guglielmo I il Conquistatore, ma anche per la sua architettura, e soprattutto per il suo antico legame con la famiglia reale.

Non stupisce poi molto che, da sempre, il Castello di Windsor sia meta imprescindibile di tutti i viaggiatori che giungono nel Regno Unito. Ma oggi è possibile visitarlo anche in un’altra veste, quella natalizia che, lo sappiamo, rende tutto più magico.

A partire dal 24 novembre 2022, e fino al 2 gennaio 2023, gli States Apartments del castello saranno aperti al pubblico e visitabili in tutta la loro meraviglia. Sarà questa l’occasione per esplorare alcuni dei luoghi più iconici legati alla storia della famiglia reale, immersi in un’atmosfera lussuosa, scintillante e magica.

Windsor, però, non sarà l’unica residenza reale ad aprire le sue porte per permettervi di vivere un Natale fuori dall’ordinario.

Visitare le residenze reali inglesi a Natale

Come abbiamo anticipato, gli States Apartments saranno accessibili a tutti a partire dal 24 novembre. Cosa aspettarsi? Addobbi sontuosi e scintillanti, decorazioni lussuose e ghirlande straordinarie, e poi ancora diversi suppellettili reali, come quelli che che hanno popolato la tavola allestita nella State Dining Room nel Natale del 2020, in occasione della permanenza della Regina nella residenza durante le festività natalizie.

Non mancano, ovviamente, i maestosi alberi di Natale e le loro incredibili decorazioni. Come da tradizione sarà presente l’abete Nordmann nella St George’s Hall con un’altezza di 6 metri. Insieme a questo, altri alberi popoleranno le stanze del castello.

Windsor, come abbiamo detto, non sarà l’unica residenza reale visitabile durante il periodo delle feste. La magia dell’Avvento, infatti, sarà visibile anche all’interno dell’Holyroodhouse Palace, residenza principale dei sovrani di Scozia da secoli.

Anche in questo caso sarà possibile passeggiare tra le stanze dell’edificio sapientemente addobbate. Ci saranno grandi alberi di Natale a campeggiare nella Sala del Trono e nella Grande Galleria, mentre nella Royal Dining Room si potrà ammirare una tavola perfettamente imbandita con i servizi della famiglia reale.