iStock Lungo una strada di Roma

Le trattorie e i bistrò moderni sono oggi l’anima più autentica e vivace della cucina italiana. Luoghi dove la tradizione incontra la creatività, e dove la qualità delle materie prime si unisce alla passione per l’accoglienza. Anche quest’anno la guida 50 Top Italy 2026 celebra i migliori locali del Paese, premiando le realtà che sanno rinnovarsi senza perdere il legame con il territorio e con la memoria gastronomica.

“Il comparto delle trattorie sembra non conoscere crisi sia in termini di clientela che di qualità dell’offerta”, queste le parole dei tre curatori della guida: Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Le trattorie, infatti, rappresentano l’anima della ristorazione italiana: spesso a conduzione familiare, capaci di unire generazioni diverse sotto un’unica passione per la buona tavola.

La top 10

Il Lazio guida la classifica 2026 con sette locali premiati, seguito dal trio Campania, Emilia-Romagna e Puglia, ognuna con cinque insegne d’eccellenza. Tra le trattorie e i bistrò moderni che guidano la classifica 50 Top Italy 2026 spicca Roscioli Salumeria con Cucina a Roma, dove tradizione e innovazione si incontrano in una cucina che esalta la qualità e l’identità del territorio.

Subito dopo troviamo l’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto, l’Abraxas Osteria a Pozzuoli e la Trattoria Da Burde a Firenze, tutte realtà che interpretano con eleganza la cucina locale.

Nel Lazio si distingue anche Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano, mentre in Liguria la famiglia Circella con La Brinca a Ne porta in tavola i sapori genuini dell’entroterra.

A Bologna il Ristorante Al Cambio coniuga calore familiare e professionalità, mentre a Napoli la storica insegna di Mimì alla Ferrovia continua a raccontare la tradizione partenopea.

La Costiera Amalfitana è rappresentata da Casa Torrente – Al Convento a Cetara, mentre a Roseto degli Abruzzi Vecchia Marina propone una cucina di mare semplice ma ricca di personalità.

La classifica completa

Questa è la classifica completa dei 50 migliori locali premiati da 50 Top Italy 2026. Una guida indispensabile per chi vuole scoprire l’eccellenza della ristorazione italiana moderna e autentica.