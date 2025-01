In Messico hanno aperto un nuovo sito archeologico Maya

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Prima dell’arrivo dei colonizzatori spagnoli nel XVI secolo, gli antichi Maya rappresentavano una delle civiltà più sofisticate dell’emisfero occidentale. Basti pensare al loro calendario, alla profonda conoscenza che possedevano nel campo dell’astrologia e alle loro città, complete di piramidi, templi, piazze e anche campi da calcio con regole davvero particolari.

I Maya vissero soprattutto nel Centro America, tra Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua e Messico. In particolare, il territorio messicano brulica di siti archeologici, alcuni riconosciuti tra i più importanti al mondo, come Chichen Itza. A questi, da oggi, se ne aggiunge uno nuovo, finalmente accessibile al pubblico dopo numerosi anni dalla sua scoperta: l’antica città Maya di Ichkabal.

Il sito archeologico di Ichkabal

Dopo ben due anni, l’antica città Maya di Ichkabal ha aperto le sue porte diventando il sito archeologico numero 194 tra quelli di origine preispanica abilitati alla visita in Messico. La maggior parte si trova negli stati messicani meridionali dello Yucatán, Quintana Roo e Chiapas, una zona particolarmente importante dal punto di vista storico perché molti di questi insediamenti raggiungevano i 50.000 abitanti. I viaggiatori che li visitano hanno l’opportunità unica di approfondire la vita sociale, culturale e religiosa degli antichi Maya.

La città di Ichkabal si trova proprio in quest’area, a sud di Quintana Roo. Qual è la sua storia? Tra il 200 a.C. e il 200 d.C., la città svolse un ruolo fondamentale nello sviluppo dello stile architettonico noto come Petén. Fu contemporanea di grandi metropoli come Calakmul e Tikal, situate negli attuali territori di Campeche e Guatemala, con le quali condivise l’apice del periodo classico Maya (200-600 d.C.).

Ichkabal si distingue per la presenza di strutture particolarmente alte, molte delle quali superano i 40 metri di altezza, comunemente raggruppate in complessi triadici.

Come visitarlo e i siti archeologici nei dintorni

L’ingresso alla nuova zona archeologica è gratuito ed è aperto dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 17:00, con ultimo ingresso alle 16:30.

Ichkabal si trova nella parte meridionale di Quintana Roo, a 40 chilometri dal capoluogo municipale di Bacalar e dalla Laguna dei Sette Colori, e a 75 chilometri da Chetumal. La strada d’accesso, lunga 23 chilometri, è stata recentemente costruita ed è raggiungibile dalle stazioni del Treno Maya di Bacalar e Chetumal.

Sempre nello stato del Quintana Roo troverete un altro sito archeologico molto importante: Cobá. Sede della piramide più alta di quest’area del Messico, fu un tempo una delle città Maya più importanti dell’intera penisola. Situata a circa 48 chilometri a ovest delle rovine di Tulum, la città fu fondata intorno al 600 d.C. e raggiunse un’estensione di circa 50.000 abitanti.

Sebbene gran parte di Cobá sia ancora da scavare, i viaggiatori possono salire il Nohoch Mul, una piramide di 42 metri che offre panorami mozzafiato sulla giungla dello Yucatán. Cobá è inoltre famosa per la sua sofisticata rete di sacbe, o ‘strade bianche’, sentieri di calcare che collegavano la città agli insediamenti vicini.

Da Quintana Roo potete optare per prendere un autobus o il treno e salire verso Chichen Itza, una delle nuove 7 Meraviglie del Mondo.