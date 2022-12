A pochi passi da Amsterdam c’è un mercatino galleggiante: è bellissimo

Fonte: iStock/ianliguori Mercatino galleggiante di Leiden

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, lo facciamo per osservare gli strabilianti spettacoli messi in scena da Madre Natura, o per passeggiare tra le opere architettoniche e i monumenti creati dall’uomo, proprio quelli che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi.

In questo periodo, però, viaggiamo sopratutto con un obiettivo, quello di andare alla scoperta delle magiche e incantate atmosfere natalizie che hanno invaso e pervaso le strade, i quartieri e le piazze delle città di tutto il mondo.

Mercatini tradizionali e storici, alberi iconici e scintillanti e poi, ancora, decorazioni sontuose e luminarie scenografiche che accendo di bellezza i percorsi cittadini. I luoghi da raggiungere durante l’Avvento sono tantissimi, e tutti sono destinati a lasciare senza fiato. Ma se è un’esperienza inedita e al di fuori dall’ordinario che volete vivere, allora c’è solo un luogo da raggiungere e si trova a due passi da Amsterdam. Proprio qui, infatti, esiste un mercatino di Natale galleggiante, ed è bellissimo.

Natale a Leiden

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in una destinazione davvero suggestiva, lontana dai sentieri più battuti dal turismo di massa, ma non per questo meno bella. Ci troviamo a Leiden, una cittadina olandese situata a pochi chilometri dalla capitale dei Paesi Bassi, e attraversata da piccoli fiumi e canali, caratterizzata da un’architettura secolare e straordinaria.

La città ospita l’università più antica di tutto il Paese, oltre a un meraviglioso orto botanico all’interno del quale, negli anni passati, si è svolta una delle più importanti manifestazioni floristiche dell’intera Europa occidentale.

Perché oggi vi abbiamo portato con noi a Leiden ve lo sveliamo subito. È qui, infatti, che durante il periodo dell’Avvento viene allestito il percorso di shopping più suggestivo dell’intero continente, un mercatino di Natale galleggiante che sembra un sogno.

Fonte: iStock/ianliguori

Il mercatino di Natale galleggiante

Se il desiderio dell’anno è quello di trascorrere un Natale fuori dall’ordinario, allora, vi basterà sapere che ad appena 45 chilometri da Amsterdam, raggiungibile sia in auto che in treno, c’è un posto straordinario pronto a realizzare ogni vostro desiderio.

A Leiden, infatti, durante il periodo dell’Avvento viene allestito un mercatino unico e bellissimo che non ha nulla a che a vedere con tutti quelli che conosciamo. Quello che si snoda sul canale Nieuwe Rijn, infatti, è un mercatino di Natale galleggiante e affascinante che vi permetterà di vivere l’esperienza di shopping più strabiliante di sempre.

Lungo il canale della città viene allestito ogni anno un mercatino che ospita oltre cento chioschi all’interno dei quali sono esposti e venduti prodotti artigianali e locali, e prelibatezze culinarie caratteristiche. Non manca, ovviamente, la casa di Babbo Natale dove i bambini possono recarsi per consegnare a Santa Claus le proprie letterine.

La magia di Leiden, però, non finisce qui perché proprio nei pressi del mercatino è stata inaugurata un’altra splendida attrazione, una pista di pattinaggio sul ghiaccio galleggiante, che resterà aperta fino al 5 gennaio, e che permetterà a tutti i viaggiatori di volteggiare proprio sul canale cittadino.

Non manca, inoltre, un palcoscenico galleggiante sul quale, ogni giorno, una serie di eventi si svolgono per rendere ancora più magica l’atmosfera cittadina.

Se volete ammirare l’albero di Natale di Leiden, invece, l’indirizzo da segnare in agenda è la Hooglandse Kerkplein, è qui che un maestoso e scintillante albero fa da scenografia ai più belli ricordi di viaggio. Non dimenticatevi, poi, di scrivere il vostro desiderio su un bigliettino e di appenderlo ai rami dell’iconico albero.