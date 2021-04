A Londra apre la prima piscina sospesa: nuotare sarà come volare

editato in: da

A Londra la piscina più lussuosa del mondo

Nuotare non avrà più lo stesso significato in quella che è considerata, in assoluto, la prima piscina sospesa al mondo con fondo trasparente. Attraversarla, per raggiungere i vicini, darà la sensazione di fluttuare nel cielo.

Si chiama Sky Pool ed è la piscina che nessuno, almeno fino a questo momento, aveva mai potuto immaginare. Ci troviamo a Londra, è qui che è stata realizzata una lunga struttura che collega due palazzi del quartiere residenziale Nine Elms, vicino Westminster.

La zona è di per sé già panoramica, offre infatti una meravigliosa vista della città sulla riva Sud del Tamigi. Certo è che guardare il panorama da quest’altezza, e tra una bracciata e l’altra, restituirà prospettive inedite e incredibili. La piscina sospesa, del resto, si presta benissimo come punto da cui godersi la visuale, ma può essere utilizzata anche per andare a trovare i propri vicini.

E non solo, a guardare le prime fotografie diffuse sembra anche che questa costruzione permetta di esaudire il sogno più antico dell’uomo: quello di volare.

Sky Poolinfatti – sospesa a 35 metri da terra – ha il fondale completamente trasparente , caratteristica questa che restituisce ai nuotatori la sensazione di fluttuare nel cielo di Londra.

Mai, fino a questo momento, era stata costruita una struttura paragonabile a questa. L’idea di creare questa piscina è del presidente e CEO di Ballymore Group, Sean Mulryan. I lavori, invece sono stati seguiti da Arup Associates, costruttori anche della Sydney Opera House, dai progettisti marini Eckersley O’Callaghan e dal designer di acquari Reynolds.

La spettacolare piscina, lunga 25 metri, fa da ponte tra due condomini di lusso nel quartiere Nine Elms – dove si è stabilita tempo fa la Apple e poi l’Ambasciata americana – e c’è già chi spera che questa struttura avveniristica venga replicata in altre parti della città, e forse anche del mondo.

Per nuotare nel cielo, però, bisognerà aspettare il 19 maggio 2021, ma l’attesa non è altro che il preludio a un’esperienza unica al mondo. Attenzione però, la possibilità di fluttuare nel cielo di Londra è riservata esclusivamente ai residenti dei due palazzi in questione. Se volete provare, quindi, cercate di fare amicizia con un abitante di Nine Elms!