Come per magia: dopo due anni il lago riappare

Grazie alle piogge abbondanti delle ultime settimane, il lago di Loppio è tornato a splendere come non faceva da anni: è bellissimo

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Agencja Fotograficzna Caro / Alamy / IPA Lago di Loppio

C’è qualcosa di magico che accade intorno a noi quando la natura sceglie di trasformare la terra nel palcoscenico del suo spettacolo più bello. Foreste incantate, cascate maestose, parchi delle meraviglie, montagne multicolor e laghi dalle nuance turchesi: questi sono solo alcuni dei suoi più straordinari capolavori.

Opere d’arte che spingono i viaggiatori a esplorare il globo in lungo e in largo per toccare con mano la grande bellezza della terra. Ma non c’è bisogno di volare così lontano per contemplarla perché anche il nostro Paese ospita tutta una serie di meraviglie che meritano di essere conosciute.

Tra queste anche uno specchio d’acqua incastonato nella natura del Trentino meridionale che, dopo essere scomparso per più di due anni, è riapparso come per magia davanti agli occhi delle persone rivelando uno spettacolo incredibile. Adesso il lago di Loppio è tornato, anche se temporaneamente, ed è più bello che mai.

La storia del lago che non vuole scomparire

Il nostro viaggio di oggi ci porta in Trentino, nella regione dei paesaggi incontaminati e del laghi dai mille colori, gli stessi che ogni giorno vengono raggiunti da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

A un’altitudine di 224 metri sopra il livello del mare, tra Torbole e Manzano, troviamo il lago di Loppio che, in realtà, lago non lo è più. Dopo la costruzione della galleria Adige-Garda, infatti, lo specchio d’acqua ha perso la sua portata, anche se rimane comunque un’importante zona umida.

Si tratta, infatti, della più grande area palustre di tutta la provincia autonoma di Trento, nonché punto naturalistico di particolare interesse per tutti gli escursionisti. Il bacino prosciugato, infatti, è diventato terreno fertile di una rigogliosa vegetazione, nonché habitat di numerosi esemplari faunistici.

In questa zona, inoltre, è possibile praticare il birdwatching. Le sponde del bacino offrono diverse posizioni strategiche per ammirare la vita e la quotidianità degli uccelli.

Come abbiamo anticipato, però, di quello splendido lago alpino è rimasto solo un biotopo, e come tale è tutelato. Succede però, anche se raramente, che le abbondanti piogge riempiono il bacino, anche se solo per qualche giorno. Ed è quello che è successo proprio adesso: dopo due lunghi anni, infatti, il lago è tornato a splendere.

Dopo due anni il lago riappare: lo spettacolo della natura

Come per magia, il lago di Loppio è tornato a splendere inaspettatamente. In realtà non si tratta di un vero e proprio incantesimo, anche se ci piace immaginarlo come tale, ma la causa è da ritrovarsi nelle piogge abbondanti che lo scorso novembre si sono riversate sul territorio. Queste hanno riempito nuovamente la conca e hanno permesso al lago di emergere.

La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del web entusiasmando tutti quelli che non vedevano le acque da tempo. L’ultima volta che il lago di Loppio era stato avvistato, infatti, risale all’estate del 2021. Dopo quel momento il lago è sparito, lasciando al suo posto una conca verdeggiante ma prosciugata.

Per tanto tempo si è creduto che il lago, ormai, fosse solo un lontano ricordo, e invece la natura ha fatto il suo corso e alla fine ha regalato uno spettacolo senza eguali facendo riapparire il lago. Se avete quindi in mente un viaggio in provincia di Trento non perdetevi questa visione a tempo determinato.