In Italia è stato scoperto quello che si crede essere un antico castello

Fonte: iStock La Chiesa di Santa Maria Assunta

Alcune scoperte avvengono per puro caso, e sono sempre le più sorprendenti: proprio in questi giorni, durante dei normali lavori di ristrutturazione all’interno di una chiesa, sono emersi dei resti che potrebbero appartenere ad un antico castello. Tutto ciò è avvenuto in Sardegna, e gli esperti stanno studiando le rovine appena tornate alla luce per fare chiarezza sulla questione. Vediamo di che cosa si tratta.

Sardegna, trovati resti di un antico edificio

Doveva essere una normalissima ristrutturazione, ma si è trasformata nel teatro di una sensazionale scoperta che non ha precedenti. A Cabras, grazioso borgo della Sardegna che sorge lungo la costa occidentale dell’isola, sono stati trovati i resti di un edificio che potrebbe essere un antico castello. Nelle ultime settimane, hanno avuto inizio i lavori presso il cantiere aperto all’interno della Chiesa di Santa Maria Assunta, capolavoro barocco del XV secolo situato nel centro storico del paese. Secondo quanto previsto dal progetto di riqualificazione, gli operai hanno rimosso il pavimento delle cappelle laterali per sostituirlo con il marmo. Durante questa operazione, tuttavia, si sono accorti che sotto le mattonelle si nascondeva la base muraria di un edificio molto più antico.

I lavori si sono immediatamente fermati, e gli esperti stanno ora cercando di capire a che struttura appartengano questi resti. Il comune ha infatti chiesto subito l’intervento della Soprintendenza, che dal primo sopralluogo ha ipotizzato qualcosa di sorprendente. “Durante i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo le cappelle laterali della chiesa sono emersi alcuni allineamenti murari concentrati nel settore settentrionale dell’edificio. Una delle nuove strutture individuate sembra essere pertinente ad una fase edilizia antecedente ai grandi e profondi interventi di rifacimento otto-novecenteschi” – ha spiegato l’archeologa Maura Vargiu – “Ora si procederà a documentare le murature emerse in modo da acquisire tutte le informazioni utili a chiarire la cronologia”.

Scoperto (forse) l’antico castello degli Arborea

Quello che hanno trovato sotto il pavimento della Chiesa di Santa Maria Assunta potrebbe essere l’antico castello degli Arborea. A chi sarebbe appartenuto? I giudici d’Arborea furono i sovrani dei territori sardi centro-occidentali, e una delle figure di spicco fu Eleonora d’Arborea. Nata in Catalogna, si presume che trascorse tutta la sua vita tra Spagna e la Sardegna, ma non si è mai saputo con certezza quali fossero le sue residenze principali. A Oristano, probabilmente visse in una casa-fortezza situata nel luogo dell’ex carcere della città. Numerose altre fonti, tuttavia, fanno riferimento ad un’abitazione a Cabras. Potrebbe trattarsi di quello che, storicamente, viene chiamato il castello di Masone de Capras.

I suoi resti sarebbero presenti proprio nei pressi della chiesa – che, a questo punto, potrebbe essere la cappella stessa del castello. Secondo alcune testimonianze, qui Eleonora avrebbe passato le sue estati. Ma resta ancora da dimostrare che le mura emerse nel corso dei recenti lavori siano davvero appartenenti a questo misterioso castello. Per il momento, gli esperti non possono fare che ipotesi. E il cantiere rimane fermo: “In generale viene prima verificata l’entità della scoperta venuta alla luce, per poi capire se continuare a scavare oppure mettere in sicurezza il bene e garantire la fruibilità dell’edificio” – ha dichiarato la soprintendente Monica Stochino.