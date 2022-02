L’incredibile offerta di Wizz Air, biglietti aerei a 4,99 euro

È valida solo per oggi l’offerta di Wizz Air per volare a prezzi a dir poco ridicoli fino al 31 marzo. Ci sono biglietti aerei a 4,99 euro (a tratta) per tantissime destinazioni.

Abbiamo cercato le mete più interessanti raggiungibili a prezzi bassi e abbiamo trovato voli da Milano Bergamo a Varsavia e da Napoli a Nizza che vi consigliamo di prenotare.

Perché andare a Varsavia

Conosciuta la “Parigi del Nord” per i sontuosi palazzi neoclassici e i larghi viali alberati, Varsavia è una delle città più affascinanti d’Europa da visitare almeno una volta nella vita. La splendida Capitale della Polonia è tra le mete più ambite ed è in grado di stupire grazie a scorci suggestivi e alle innumerevoli attrazioni che testimoniano la sua lunga (e spesso difficile) storia.

Se decidete di organizzare la prossima vacanza a Varsavia, ecco le cinque esperienze che non potrete assolutamente lasciarvi sfuggire.

Perdervi nella Città Vecchia: Patrimonio dell’Unesco, sorprende per i molti esempi di architettura rinascimentale e barocca, che il luogo ideale dove respirare arte, cultura e storia. Passeggiate senza fretta e lasciatevi incantare dalla Piazza del Castello, Piazza del Mercato, cuore e simbolo di Varsavia, e dalla Residenza di Wilanow, la Versailles polacca circondata da un parco spettacolare. Visitare il Castello Reale: residenza ufficiale dei monarchi polacchi, distrutto dai nazisti e poi definitivamente ricostruito nel 1984, conserva gli arredi originali e custodisce una pregevole collezione di dipinti tra cui spiccano due opere di Rembrandt. Passeggiare per il Parco Lazienki: in passato residenza reale estiva, oggi è un museo che custodisce incantevoli edifici storici tra cui il Palazzo sull’Acqua, il Palazzo Myśliewicki, la Casa Bianca, l’Orangeria, nonché numerosi templi e statue. Il monumento più visitato è quello dedicato a Chopin, la cui sublime musica risuona nel parco da primavera ad autunno inoltrato. Mangiare gli Smalec: non c’è viaggio senza cibo e provare gli Smalec è un must. Sono crostini di pane spalmati con strutto, cipolla e maggiorana (e a volte un po’ di vodka), un antipasto dal sapore aromatico ma, al tempo stesso, delicato. Salire sul Pkin: questo Palazzo della cultura e della scienza ha visto, nel corso degli anni, l’esibizione di numerosi artisti. L’edificio è alto 237 metri e ha 42 piani, su cui si distribuiscono cinema, uffici, teatri, sale congressi, musei e una piscina. Al 30° piano c’è una terrazza panoramica, aperta ogni giorno, da cui godere di una vista mozzafiato sulla Capitale.

Nizza, la città vista Mediterraneo

Tra mare e montagna, Nizza è il simbolo indiscusso della Costa Azzurra. La città offre un patrimonio ricco di bellezze naturali e di storia, il tutto inondato di luce tutto l’anno. Se l’idea di andare a Nizza vi attira, ecco cinque cose da non perdere: