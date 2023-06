L’hotel di Hello Kitty esiste veramente e vi farà tornare bambini

Fonte: Ufficio Stampa La camera dedicata a Hello Kitty nel Keio Plaza Hotel di Tokyo, Giappone

Il Giappone è il luogo dove il presente e il futuro si fondono in armonia con il passato. La sua capitale, Tokyo, è il cuore pulsante di un Paese che ha dato vita a un intero universo di storie e personaggi che hanno conquistato il mondo: i cartoni animati e i manga.

Sono i racconti fantastici che tutti abbiamo amato e che ci riportano indietro nel tempo, facendoci rivivere la magia dell’infanzia e l’innocenza dei sogni, anche attraverso parchi tematici e luoghi evocativi. In particolare, nel cuore della città, esiste un hotel unico nel suo genere, interamente dedicato a uno dei personaggi più iconici e amati di sempre: Hello Kitty.

Si tratta del Keio Plaza Hotel, situato nel cuore del quartiere Shinjuku, uno degli alberghi internazionali di lusso più prestigiosi del Giappone che ha recentemente aperto quattro nuove stanze dedicate ai personaggi dell’azienda giapponese Sanrio, che saranno inaugurate il prossimo 14 luglio.

In particolare, due camere celebrano la famosa gattina, mentre le altre due sono dedicate ai personaggi di My Melody e Kuromi, offrendo agli ospiti l’opportunità di immergersi completamente nel mondo incantato e colorato dei loro personaggi del cuore.

Una notte nel magico mondo di Hello Kitty

Fonte: Ufficio Stampa

Benvenuti nelle due stanze principesche dedicate a Hello Kitty, dove potrete immergervi nella lussuosa atmosfera dal design originale. La gattina, che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo diventando un simbolo di tenerezza e amicizia, vi accoglierà vestita con un abito da principessa, conquistandovi con il suo tocco regale.

Le altre due camere sono completamente dedicate ai personaggi di My Melody e del suo rivale Kuromi. L’arredamento è stato realizzato con uno stile raffinato ed elegante, utilizzando delicati accenti di rosa e viola.

Inoltre, le camere offrono un’area salotto sopraelevata, un vero e proprio spazio speciale in cui gli ospiti potranno trascorrere piacevoli momenti in compagnia di familiari e amici.

In aggiunta, sono stati aperti, al secondo piano del Keio Plaza Hotel, due nuovi spazi fotografici dove i visitatori potranno immortalare il loro incontro con Hello Kitty e Little Twin Stars.

Sanrio Puroland: il paradiso di Hello Kitty

Per chi desidera immergersi completamente nell’universo di Hello Kitty, imperdibile è una visita al Sanrio Puroland, un parco a tema interamente dedicato agli adorabili personaggi Sanrio.

Situato a Tama, una città nella periferia di Tokyo a soli 30 minuti di treno da Keio Plaza Hotel, questo parco offre una vasta gamma di spettacoli ed eventi che consentiranno a grandi e bambini di immergerti nel mondo colorato e vivace di Hello Kitty e dei suoi amici.

Le attrazioni del parco spaziano dalle classiche giostre alle esperienze interattive, offrendo divertimento per tutta la famiglia. Tra le attrazioni principali si trovano la Lady Kitty House, il Sanrio Character Boat Ride e il Kiki & Lala Twinkling Tour.

Oltre alle attrazioni, il Sanrio Puroland propone spettacoli dal vivo e parate che permettono ai visitatori di interagire con i personaggi e di assistere a performance coinvolgenti e ricche di fascino. Uno degli spettacoli più apprezzati è il Miracle Gift Parade, una sfilata che vede protagonisti i personaggi Sanrio in costumi scintillanti e scenografie mozzafiato.

Il parco è aperto tutto l’anno, ma è consigliabile verificare gli orari di apertura sul sito ufficiale prima di pianificare la visita. I biglietti possono essere acquistati online o direttamente all’ingresso del parco.

Viaggiare in questa straordinaria metropoli giapponese, accompagnati dal fascino e dalla dolcezza di questi personaggi, è un’esperienza unica in grado di regalare emozioni indimenticabili e farci tornare un po’ tutti bambini.