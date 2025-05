Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Il 9 maggio segna una data cruciale per l’identità europea: nel 2025 si celebra il 75° anniversario della Dichiarazione Schuman, l’atto fondativo che ha dato il via al processo di integrazione europea e ha posto le basi per l’attuale Unione europea. Un anniversario speciale, carico di significato, che ricorda come da un continente lacerato da conflitti sia nata una delle più ambiziose esperienze di cooperazione politica, economica e sociale del nostro tempo.

Per onorare questa ricorrenza, le istituzioni europee aprono le loro porte a cittadini di tutte le età, organizzando una ricca serie di eventi in presenza e online, sia nelle capitali europee che in tutti gli Stati membri. È un’occasione per avvicinarsi all’Europa concreta, quella del lavoro quotidiano delle sue istituzioni, dei valori condivisi e delle politiche che toccano la vita di ogni cittadino.

Vediamo insieme il programma della Giornata dell’Europa 2025 e cosa accadrà nelle sedi istituzionali di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, ma anche in Italia, dove la celebrazione sarà altrettanto partecipata.

Giornata dell’Europa: gli eventi nelle istituzioni europee

Le celebrazioni sono state anticipate a Strasburgo, dove si sono svolte domenica 4 maggio presso il Parlamento europeo. I visitatori hanno avuto l’opportunità di esplorare l’emiciclo, incontrare i gruppi politici europei e partecipare a varie attività informative e culturali. L’evento ha offerto uno sguardo approfondito su come la legislazione dell’UE incide sulla vita quotidiana dei cittadini e su come questi possono influenzare le decisioni future.

A Bruxelles, invece, la festa è prevista per sabato 10 maggio, quando il Parlamento Europeo accoglierà i visitatori dalle 10:00 alle 18:00. I partecipanti potranno esplorare l’emiciclo, incontrare rappresentanti dei gruppi politici e partecipare a attività interattive che illustrano il funzionamento dell’UE.

A Lussemburgo, venerdì 9 maggio, le istituzioni europee aprono le loro sedi al pubblico, offrendo visite guidate e spazi informativi per approfondire la conoscenza dell’Unione.

Le celebrazioni in Italia per la Giornata dell’Europa

In Italia, Roma si conferma centro simbolico e operativo delle celebrazioni per la Giornata dell’Europa. Il 9 maggio si apre con l’esposizione di una gigantesca bandiera dell’Unione sulla scalinata del Campidoglio, a cui segue la seconda giornata degli Stati Generali della Democrazia, con ospiti istituzionali, europarlamentari e rappresentanti della Commissione europea. Nel pomeriggio, lo spazio “Esperienza Europa – David Sassoli” ospita un incontro sulla difesa e la sicurezza comune, mentre dalle 16:00 alle 21:00 piazza Venezia 6c si trasforma in un centro espositivo-interattivo con attività per tutte le età, tra giochi tradizionali e digitali, letture poetiche e performance musicali. In serata, la Basilica di Santa Maria in Aracoeli viene illuminata con i colori della bandiera UE. Il 10 maggio, la festa continua a Villa Borghese: la Terrazza del Pincio accoglie stand, musica, ospiti speciali e talk per celebrare l’orgoglio di essere europei.

Anche Milano partecipa attivamente. Nell’ambito della Civil Week 2025, in programma dall’8 all’11 maggio e dedicata al tema “L’Europa siamo noi”, si tengono numerosi eventi focalizzati sull’impegno civico, la cittadinanza attiva e il ruolo del terzo settore. Tra questi, spicca un dialogo tra studenti delle scuole superiori lombarde e personalità come Mario Calabresi, Venanzio Postiglione e le vicepresidenti del Parlamento europeo Picierno e Sberna. A seguire, un flash mob in piazza Duomo anima il centro città con la partecipazione di associazioni giovanili e una bandiera UE simbolica. Sempre l’8 maggio, il Politecnico di Milano ospita una mostra sul lavoro decennale del Laboratorio Carcere all’interno delle strutture detentive milanesi, mentre al CAPAC si svolge un workshop di prevenzione sui disturbi del comportamento alimentare. A chiudere la giornata, un convegno con Paolo Gentiloni e Antonio Padoa Schioppa riflette sull’integrazione europea e sul Consiglio d’Europa del 1985.

A Napoli, la Festa dell’Europa si intreccia con il Maggio dei Monumenti, la rassegna culturale che anima la città con visite guidate, concerti, mostre e spettacoli teatrali. In questo contesto, l’Europa viene celebrata come patrimonio comune e la cultura si fa veicolo di identità condivisa e coesione sociale, valorizzando il ruolo attivo dei cittadini.

Anche in altre regioni, come nelle Marche, si moltiplicano le iniziative: a Senigallia, il 9 maggio si tiene un evento istituzionale nella sala consiliare “G. Orciari”, dedicato alle opportunità europee per i giovani; a Camerino, l’Università promuove un convegno sulle politiche europee per la partecipazione e l’inclusione delle nuove generazioni.

A Trani, il centro Europe Direct BAT propone il workshop “Oh happy day”, rivolto a giovani e studenti, con un focus sul benessere mentale e sull’importanza della salute psicologica come diritto e condizione essenziale per una cittadinanza attiva.

A Venezia, la Giornata dell’Europa si inserisce nella XIII edizione della #FestaEuVenezia2025, intitolata “NOI EUROPEI”. La manifestazione, frutto della collaborazione tra il Comune di Venezia – Europe Direct, il Consiglio d’Europa (Ufficio di Venezia), il Parlamento europeo (Ufficio di Milano) e la Commissione europea (Rappresentanza a Milano), propone un ricco programma di eventi distribuiti nell’arco di un mese. In calendario oltre 27 appuntamenti tra mostre, incontri, concerti e proiezioni.

L’importanza di queste celebrazioni risiede nella loro capacità di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee, offrendo occasioni di confronto diretto con i protagonisti della vita democratica continentale. Partecipare alla Giornata dell’Europa significa entrare in contatto con i valori fondanti dell’Unione, osservare come nascono le politiche comuni e riconoscersi parte di un progetto condiviso, nato 75 anni fa per garantire pace, solidarietà e progresso.