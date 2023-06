Dove andare in vacanza a giugno 2023: 10 mete

L'estate è alle porte e finalmente è tempo di programmare quel viaggio tanto sognato. Per aiutarvi nella scelta della destinazione perfetta per questo periodo, abbiamo selezionato 10 mete dove andare in vacanza a giugno 2023. Iniziamo da Paros, tra le perle più belle e amate della Grecia, un sogno lambito dalle placide acque dell'Egeo. Quarta isola in ordine di grandezza dell’arcipelago delle Cicladi, si distingue per il paesaggio roccioso e granitico, puntellato di cave di marmo bianco. Con oltre 100 chilometri di costa e acque limpidissime, è l'ideale per chi cerca tranquillità e scenari selvaggi. (In foto, spiaggia del villaggio di Naoussa, sull'isola di Paros)