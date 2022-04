Alla ricerca dei tesori dei giardini più belli della Lombardia

Una passeggiata nella natura, circondati da arte, cultura e tanta bellezza, per rilassarsi ma anche divertirsi. In occasione della Pasquetta 2022, Grandi Giardini Italiani ha organizzato la "Caccia al tesoro botanico", giunta alla 25° edizione. L'evento, sotto forma di gioco, vuole avvicinare i bambini al mondo delle piante e permettere alle famiglie di trascorrere una giornata in tutta sicurezza in luoghi fiabeschi. Un'opportunità unica per scoprire l'immensa ricchezza di alcuni dei più magici angoli verdi del nostro Paese. Oggi vi portiamo in giro tra i tesori dei giardini più belli della Lombardia. (In foto, Villa Arconati)