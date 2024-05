La nuova classifica delle 10 città più care d’Italia è piena di sorprese

Quali sono le città più care in Italia oggi come oggi? Risponde la nuova classifica stilata dall'Unione Italiana Consumatori con una Top Ten basata sui dati Istat dell'inflazione di aprile per quanto riguarda l'aumento dei costi della vita. In decima posizione troviamo Napoli, con un +1,7% (+375 euro), terza nel nostro Paese per inflazione. (Nella foto, veduta panoramica di Napoli).