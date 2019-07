Puglia, Umbria e Dubai: cosa ti sei perso in settimana

Anche la settimana che si è appena conclusa è stata foriera di molte, interessanti notizie provenienti da tutto il mondo. Abbiamo raccolto per voi le più curiose e bizzarre, così da rimanere aggiornati con poco sforzo. Ad esempio, negli scorsi giorni si è parlato molto di alcune delle più belle località italiane, che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita. A partire dalle piccole perle nascoste dell'Umbria fino ad arrivare alle splendide meraviglie della Puglia - che si è rivelata, anche quest'anno, una delle location preferite per i registi italiani e non solo. Ma c'è anche una meta internazionale che merita una menzione, soprattutto perché sono in arrivo grandi novità per i turisti.