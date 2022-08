I monumenti più economici (e gratuiti) da visitare

I monumenti di tutto il mondo catturano lo spirito e l'essenza di un luogo. Trasmettono la cultura di una città e ispirano i viaggi attraverso la loro storia e arte. Ma quali sono i più economici (e gratuiti) da vsitare? A svelarlo è la classifica del sito web “Slingo” che ha esaminato il prezzo del biglietto d'ingresso per un adulto unito al costo medio di un pernottamento in una camera d'albergo vicino a ciascun monumento, rivelando così quali sono le 10 attrazioni più convenienti per i visitatori. Scopriamole. (In foto, gli interni del Taj Mahal)